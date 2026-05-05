أحمد ساري: الاتحاد أنفق 180 مليون جنيه على الفريق طوال الموسم الحالي

أكد أحمد ساري نجم الاتحاد السكندري السابق، أن زعيم الثغر أهدر العديد من النقاط خلال المرحلة الأخيرة من الموسم، ما أثر على موقف الفريق في جدول الدوري.

وأوضح ساري في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي أحمد جمال، أن رئيس النادي أنفق نحو 180 مليون جنيه على الفريق طوال الموسم الحالي، في محاولة لتوفير كافة احتياجات الفريق.

وأضاف أن قرار التعاقد مع ميلود حمدي لقيادة الاتحاد كان قرارًا خاطئًا، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج لتحقيق الفوز في 3 مباريات، وسط ترقب جماهير النادي لتألق نجوم الفريق.

وأشار أحمد ساري إلى أن رحيل الجهاز الفني للاتحاد السكندري خلال الساعات المقبلة يبقى أمرًا واردًا.