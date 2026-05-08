عمر جابر: اتحاد العاصمة فريق قوي ومواجهته صعبة

أكد عمر جابر نجم الزمالك أن مواجهة اتحاد العاصمة صعبه خاصة وأنه يجب تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل المهمه في اياب نهائي الكونفدرالية.

تصريحات عمر جابر

وقال عمر جابر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة الغد ستكون كبيرة ومنتظرة بين الفريقين، ومن حسن حظنا أن مباراة نصف النهائي كانت في الجزائر أيضًا أمام شباب بلوزداد، والنهائي يكون له حسابات مختلفة، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تسهل علينا لقاء العودة.

وأضاف أن فريق اتحاد العاصمة فريق قوي ولم يصل للنهائي علي سبيل الصدفه بل نتاج تعب وجهد، وتابع أن المرحلة الحالية هي مرحلة الحسم وهناك الكثير من الضغوطات.

واختتم عمر جابر تصريحاته: اجتمع أنا واللاعبين بالفريق في جلسات للحديث عن بطولتي الكونفدرالية والدوري، ونعلم أن الحضور الجماهيري في مباراة الغد سيكون كبيرًا، لكن علينا الاستعداد.