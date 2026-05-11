عفت نصار: الحكم الأجنبي ليس في مصلحة الزمالك أمام سيراميكا

أكد عفت نصار، لاعب الزمالك السابق، أن فريق اتحاد العاصمة ظهر بمستوى متواضع، خاصة على المستوى الدفاعي، مشيرًا إلى أن الزمالك كان يجب أن يقدم أداءً أفضل.

وقال عفت، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "اتحاد العاصمة فريق متواضع، خصوصًا في خط الدفاع، وكان من المفترض أن يكون أداء الزمالك أفضل، خاصة أن الجهاز الفني واللاعبين شاهدوا أكثر من مباراة للفريق الجزائري".

وأضاف:"كان من الأفضل منح بيزيرا وقتًا أكبر خلال المباراة، وأرى أن سيف الجزيري هو الأنسب لقيادة خط الهجوم أكثر من عدي الدباغ، لأن عدي لاعب مجتهد لكنه يهدر فرصًا كثيرة".

وتابع:"شيكو بانزا لاعب داهية، وأحيانًا لا تعرف هل يلعب مع الزمالك أم ضده، لأنه يقوم بأمور غريبة داخل الملعب، ويحتاج لمن يركز معه ذهنيًا، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وكان من المفترض أن يستغل المساحات أمام اتحاد العاصمة بدلًا من العودة لنصف الملعب للدفاع".

وواصل ا: "لو لعب الزمالك الكرة الطبيعية الخاصة به، كان سيفوز على اتحاد العاصمة بسهولة".

وأضاف:"أتمنى في مباراة الإياب أن يشارك محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، مع الدفع بـمحمد إسماعيل في وسط الملعب".

وأشار عفت نصار إلى أهمية الحضور الجماهيري، قائلًا:"لازم تكون مباراة النهائي بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة".

وواصل: "قلب دفاع اتحاد العاصمة ضعيف، وأي لاعب مهاري يستطيع مراوغتهم والتسجيل، كما أنني لا أعتقد أن الزمالك يمتلك الأموال الكافية لاستقدام حكام أجانب، والأفضل توجيه هذه الأموال لسداد الديون".

وأتم: "الحكم الأجنبي في مباراة سيراميكا كليوباترا لن يكون في مصلحة الزمالك، لأن الحكم الأجنبي لا يتجاوز عن أي لقطة، بينما الحكم المصري قد يتأثر بالجماهير أحيانًا".

