انقسام داخلي.. الزمالك يتراجع عن الحكام الأجانب أمام سيراميكا

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن أزمة طلب نادي الزمالك استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة سيراميكا كليوباترا كانت محسومة منذ البداية، مؤكدًا أن هناك تيارًا داخل النادي الأبيض كان يرفض الفكرة من الأساس.

وأوضح شوبير أن المهلة المحددة لسداد رسوم استقدام الحكام الأجانب انتهت يوم 10 مايو، دون أن يقوم الزمالك بدفع الرسوم المطلوبة، وهو ما يعني بشكل رسمي إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري. وأضاف أن المؤشرات منذ البداية كانت تؤكد أن النادي لن يستكمل إجراءات التعاقد مع حكام أجانب، خاصة في ظل الانقسام الداخلي حول الأمر.

خطاب رسمي من الزمالك رغم عدم السداد

وفي السياق نفسه، أكد الإعلامي أحمد عبدالباسط أن الزمالك كان قد أرسل بالفعل خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة منذ عدة أيام يطلب فيه تعيين حكام أجانب لمواجهة سيراميكا، رغم عدم قيامه بسداد الرسوم المالية الخاصة بالأمر.

وأشار عبدالباسط إلى أن اتحاد الكرة كان بإمكانه التعامل بمرونة أكبر مع الموقف، من خلال استقدام حكام أجانب للمباراة ثم خصم التكاليف لاحقًا من مستحقات الزمالك المنتظرة من مكافآت بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأثار ملف التحكيم حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة مع مطالب بعض الجماهير بضرورة تعيين حكام أجانب للمباريات الحاسمة في الدوري، من أجل ضمان أكبر قدر من الحياد وتقليل الاعتراضات على القرارات التحكيمية.

وفي المقابل، يرى آخرون أن التحكيم المصري يمتلك من الكفاءات ما يؤهله لإدارة المباريات الكبرى، وأن الاعتماد على الحكام المحليين يجب أن يستمر مع توفير الدعم الكامل لهم خلال المرحلة المقبلة.