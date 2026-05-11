هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك انقسامًا واضحًا في آراء الخبراء التحكيميين حول قرارات إلغاء هدف الزمالك واحتساب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة وذلك بعد تحليل 4 خبراء أجانب للعبة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" سألنا 4 خبراء تحكيم عالميين عن ركلة جزاء اتحاد العاصمة أمام الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية".

وتابع:" الخبير التحكيمي التركي سيركان شينار قال: هدف الزمالك صحيح، وقرار حكم الـVAR كان خاطئًا. حسام عبد المجيد لم يستخدم ركبته في أي تدخل، بل كان يقفز لحماية نفسه، ولا توجد نية للتهور. كما أن لمسة اليد كانت غير مؤثرة، والكرة سقطت على يد في وضع طبيعي، وواحتساب ركلة الجزاء بسبب لمسة اليد هو أسوأ سيناريو في اللقطة".

وأضاف:" ميتين توكات نائب رئيس لجنة الحكام التركية السابق قال:" قرار احتساب الهدف صحيح، ولمسة اليد جاءت بشكل غير مؤثر. تدخل الـVAR كان خاطئًا، والمدافع من حقه القفز لحماية مرماه، والمهاجم هو من تسبب في التلامس بعدما تراجع للخلف وليس العكس".

وأكمل:" الخبير الأرجنتيني جابرييل برازيناس قال: قرار إلغاء الهدف واحتساب ركلة الجزاء صحيح، لأن هناك دفعًا واضحًا من الخلف، بالإضافة إلى وجود لمسة يد محتملة، وبعض اللقطات تبدو مختلفة في الإعادة البطيئة، لكن الحكم الميداني هو الأقدر على تقييم قوة الالتحام".

وأتم:" الحكم الأرجنتيني دييجو آبال قال: هناك أمران في اللقطة: الدفع من الخلف يستوجب احتساب ركلة جزاء، لكن في المقابل يجب التأكد من زاوية الالتحام وهل كانت بالركبة أو الساق، وعدم إكمال مراجعة اللقطة بالكامل عبر الـVAR قد يكون أثر على القرار النهائي".