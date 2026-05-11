حسن الشامي: الكرات الثابتة نقطة ضعف الزمالك.. وبيزيرا يصنع الفارق

أكد حسن الشامي، لاعب المقاولون العرب السابق، أن مواجهة الزمالك أمام اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون في غاية الصعوبة، مشيرًا إلى أبرز نقاط القوة والضعف التي يجب على الفريق الأبيض التعامل معها، ومشيدًا في الوقت ذاته بإمكانات البرازيلي خوان بيزيرا.



وقال الشامي، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»: "مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية، وتحتاج إلى تركيز كبير من لاعبي الزمالك".



وأضاف: "الزمالك يعاني بشكل واضح من الكرات الثابتة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يتطلب عملًا مكثفًا لتفادي هذه الأخطاء".



وتابع: "الكرات الثابتة سلاح مهم في مباراة الإياب، وتمثل أحد الحلول الهجومية للزمالك، لكن في الوقت نفسه يجب الانتباه لها دفاعيًا، خاصة أن الفريق تأثر بالكرات العرضية مؤخرًا".



وأوضح: "لا أرى مشكلة في غياب بنتايج بعد الطرد، حيث يمتلك الفريق بدائل قادرة على تعويضه، وأتوقع أن يقدم فتوح أداءً قويًا في هذا المركز".



وأشار إلى أن: "سيف الجزيري سيكون له دور مؤثر في اللقاء، وأتوقع تألقه، ويفضل توظيفه في مركز الجناح، مع الدفع بعدي الدباغ في مركز رأس الحربة".



واختتم حديثه بالإشادة بـ خوان بيزيرا، قائلًا: "بيزيرا لاعب مميز للغاية ويصنع الفارق، وحزنت لعدم احتساب هدفه في مباراة الذهاب، ورغم الانتقادات التي تعرض لها في بداية مشواره مع الزمالك، أثبت بمرور الوقت أنه صفقة ناجحة".