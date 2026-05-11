ياسر ريان: أدعم نادي الزمالك في الكونفدرالية

أكد ياسر ريان، لاعب النادي الأهلي السابق، دعمه لنادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، باعتباره ممثلًا للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لا يستحق الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب النهائي.

وقال ياسر ريان، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور»، إن الزمالك كان الطرف الأفضل خلال المباراة، لكن العامل النفسي لعب دورًا كبيرًا في الخسارة، مؤكدًا أن مواجهة الإياب ستكون بمثابة «حياة أو موت» للاعبي الفريق الأبيض.

وأضاف أن الزمالك مطالب بإحراز هدف مبكر في لقاء العودة، مع ضرورة اللعب بطريقة هجومية منذ البداية، مشيدًا في الوقت ذاته بإدارة معتمد جمال للمباراة فنيًا.

وعن فريق بيراميدز، أكد ياسر ريان أن الفريق أصبح منافسًا قويًا للأهلي والزمالك، ونجح في خلق حالة خاصة داخل الدوري المصري، موضحًا أن تتويجه بكأس مصر جاء نتيجة الاستقرار الإداري والفني، بالإضافة إلى قوة قائمة اللاعبين واستمرار الدعم للجهاز الفني.