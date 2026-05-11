رياضة

محمود فايز لجماهير الزمالك: الحلم ما زال قائمًا تخطوا الصدمة وساندوا الفريق

محمد بدران

حرص محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق على توجيه رسالة دعم لجماهير ولاعبي نادي الزمالك عقب خسارة الفريق امام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أن فرصة الفريق في العودة ما تزال كبيرة.

وكتب محمود فايز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “بعد ما الأعصاب هديت والكورتيزول نزل في الدم، وبعد الاعتراف بجنون وقسوة سيناريو أمس على أي زملكاوي، لكن في النهاية مفيش قدامك غير إنك تتخطى”.

وأضاف: “لاعيبة، جهاز، إدارة، وجمهور، وحط تحت كلمة جمهور مية خط، لأن جمهور الزمالك في مباراة العودة لازم يكون أول خط دعم ودفع للفريق، مش مصدر ضغط عليه، والفرق هنا كبير جدًا”.

وأكد أن خسارة مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 أمر وارد في كرة القدم، مشددًا على أن “الكرة عمرها ما كانت لعبة منطق كامل، ولا حسابات مضمونة”، مضيفًا أن كرة القدم دائمًا ما تصنع المفاجآت وتكتب سيناريوهات غير متوقعة.

وأشار فايز إلى أن تاريخ الزمالك مليء بالمواقف الصعبة التي نجح الفريق في تجاوزها، قائلًا: “فرصة الزمالك في العودة كبيرة جدًا.. اقرأوا تاريخ الكرة وجنانها، واقرأوا تاريخ الزمالك تحديدًا”.

واختتم رسالته قائلًا: “عيش حلمك للآخر، صدق نفسك، حارب على فرصتك، ادعم فريقك بقلبك وصوتك وثقتك، الحلم لسه موجود، والموسم استثنائي، والتاريخ العظيم لا يُكتب إلا في الليالي الصعبة”.

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

