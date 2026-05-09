محمود فايز :شجاعة وجرأةمن معتمد جمال في نهائي الكونفيدرالية

علق محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطني السابق علي أداء لاعبي الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك واتحاد العاصمة

وكتب محمود فايز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الزمالك والدايموند

AC Milan 4-1-2-1-2

شجاعه وتجربة جريئة من كابتن معتمد جمال في نهائي أفريقي والله يكون في عونه

أربع مدافعين قصادهم شحاته (ارتكاز) وقصاده اتنين فتوح و عبدالله وقصادهم كايد (راس مثلث مقلوب) وقصاده اتنين شيكو و الدباغ ومجهود مرعب لتغطية الأطراف

جراءة ومعضلة (تغطية الأطراف)… ومازالت معاناة الزمالك في عدم وجود البدائل الجاهزة خاصة الاجنحه

بالتوفيق للزمالك يارب والزمالك يقدر".

الشوط الاول

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الاول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ومازال التعادل السلبي قائما.

شهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري من أجل إحراز هدف التقدم في ظل الضغط الجماهير المتواجد.

وأظهر الزمالك خطورته، حيث شن هجمة خطرة على مرمى الفريق الجزائرى وأهدر شيكو بانزا فرصة التسجيل فى الدقيقة5، وبعدها واصل الزمالك الضغط بالتبادل مع اتحاد العاصمة.

وحاول لاعبي الزمالك السيطرةعلى الكرة من في منتصف الملعب الدفاعي.

وفى الدقيقة ٣٠ اكتفى الزمالك بالتأمين الدفاعى أمام اندفاع الفريق الجزائرى خوفا من إحراز هدف التقدم

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسامعبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبدالله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

بينما جاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي:-

حراسة المرمى: أسامة بن بوطخ

خط الدفاع: حسين دهيري - كافو مالون - سعدي رضواني - هيثم لوصيف.

خط الوسط: إسلام ميريلي - براهيم بن زازة - جونيور مبي - زكريا دراوي.

خط الهجوم: درامان كاماغاتي - عبد الحق خالدي.