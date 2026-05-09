أمير هشام يعلق على أداء لاعبي الزمالك في الشوط الأول من مباراة اتحاد العاصمة

علق الإعلامي أمير هشام علي لاعبي الزمالك في الشوط الأول من مواجهة اتحاد العاصمة في بطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك واتحاد العاصمة

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك الأفضل والأكثر تنظيماً، اقرب لتحقيق نتيجة ايجابية في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية وممكن جداً كمان يخطف هدف في الشوط التاني مع دخول بيزيرا المحتمل".

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الاول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ومازال التعادل السلبي قائما.

شهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري من أجل إحراز هدف التقدم في ظل الضغط الجماهير المتواجد.

وأظهر الزمالك خطورته، حيث شن هجمة خطرة على مرمى الفريق الجزائرى وأهدر شيكو بانزا فرصة التسجيل فى الدقيقة5، وبعدها واصل الزمالك الضغط بالتبادل مع اتحاد العاصمة.

وحاول لاعبي الزمالك السيطرةعلى الكرة من في منتصف الملعب الدفاعي.

وفى الدقيقة ٣٠ اكتفى الزمالك بالتأمين الدفاعى أمام اندفاع الفريق الجزائرى خوفا من إحراز هدف التقدم

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسامعبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبدالله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

بينما جاء تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري كالتالي:-

حراسة المرمى: أسامة بن بوطخ

خط الدفاع: حسين دهيري - كافو مالون - سعدي رضواني - هيثم لوصيف.

خط الوسط: إسلام ميريلي - براهيم بن زازة - جونيور مبي - زكريا دراوي.

خط الهجوم: درامان كاماغاتي - عبد الحق خالدي.