سيميوني: برشلونة أفضل فريق في العالم.. وفخور بإقصائهم مرتين هذا الموسم

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالمستوى الذي يقدمه برشلونة هذا الموسم، عقب تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، وفوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا.

وأكد سيميوني، في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن برشلونة يعد حاليًا أفضل فريق في العالم، مشيرًا إلى أن تتويجه بالدوري جاء عن جدارة بعد الأداء القوي الذي ظهر به طوال الموسم.

وقال مدرب أتلتيكو مدريد: «برشلونة هو أفضل فريق في العالم، لقد فازوا بالدوري بأداء رائع، تمامًا كما فعلوا في الموسم الماضي».

ورغم إشادته الكبيرة بالفريق الكتالوني، أعرب سيميوني عن فخره بنجاح فريقه في إقصاء برشلونة مرتين هذا الموسم من بطولتين مختلفتين، بعدما تفوق أتلتيكو مدريد على البلوجرانا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكذلك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة قوية أمام أوساسونا غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني، على ملعب السادار بمدينة بامبلونا، حيث يسعى الفريق لإنهاء الموسم في المركز الثالث.

وأشار سيميوني إلى أن فرص فريقه في إنهاء الموسم بالمركز الثالث ما زالت قائمة، مؤكدًا أن المباريات المتبقية ستكون حاسمة في تحديد ترتيب الفريق بجدول الدوري.

كما أشاد المدير الفني لأتلتيكو مدريد بالروح القتالية داخل فريقه، موضحًا أن اللاعبين يتعاملون مع المباريات بروح جماعية وحماس كبير لتحقيق الفوز والاستمتاع بالمنافسة.

وفي ختام تصريحاته، تطرق سيميوني إلى أزمة ضغط المباريات والإرهاق البدني الذي يعاني منه اللاعبين، مؤكدًا أن كثافة المباريات تؤثر بشكل كبير على جاهزية النجوم قبل البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم، مشيرًا إلى أن لاعبين مثل لامين يامال قد يتعرضون للإجهاد بسبب ضغط الموسم الطويل.