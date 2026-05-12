برشلونة يؤمّن مشروعه بعد التتويج.. تجديد عقد هانز فليك حتى 2028

يعيش برشلونة حالة من السعادة والاستقرار بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني، عقب الفوز الحاسم على ريال مدريد في الكلاسيكو الذي أُقيم الأحد الماضي على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وجاء التتويج ليؤكد نجاح المشروع الرياضي للنادي الكتالوني هذا الموسم، بعد استعادة الفريق لهيبته المحلية والعودة إلى صدارة الكرة الإسبانية.

برشلونة يعلن تجديد عقد فليك

وفي خطوة تعكس ثقة الإدارة في المشروع الفني، أعلن برشلونة رسميًا تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك حتى 30 يونيو 2028، مع وجود خيار لتمديد التعاقد لمدة موسم إضافي.

ويأتي القرار بعد الموسم المميز الذي قدمه الفريق تحت قيادة المدرب الألماني، والذي نجح في إعادة الاستقرار الفني وتحقيق لقب الليجا.

فليك: الاتفاق يمنحني الثقة

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ديبورتيفو ألافيس، أعرب فليك عن سعادته بتمديد عقده مع النادي.

وقال المدرب الألماني: "أنا سعيد جدًا، هذا يمنحني الثقة اللازمة لمواصلة العمل لمدة سنة أو سنتين إضافيتين. أعتقد أن العديد من المدربين سيكونون سعداء إذا وقعوا عقدًا لـ3 أو 4 سنوات، لكن في حالة برشلونة من الجيد تحديد المدة".

وأضاف: "سنستمر حتى 2028، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، سنتخذ قرار الاستمرار لعام إضافي".

طموحات أكبر.. ودوري الأبطال الهدف المقبل

وأكد فليك أن الاتفاق يعكس التزامًا متبادلًا بينه وبين إدارة برشلونة، مشددًا على أن الفريق يستهدف مواصلة النجاح خلال السنوات المقبلة.

وأوضح: "لقد أظهروا لي أن هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، وهو التزام من جانبنا أيضًا. الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة، وسنعمل لتحقيق أهداف وألقاب جديدة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على حلم التتويج الأوروبي قائلاً: "الجميع يحلم بدوري أبطال أوروبا، وسنحاول مجددًا. أشعر بالامتنان".