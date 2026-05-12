أحمد الشناوي: تتويج بيراميدز بالدوري على حساب الأهلي والزمالك سيكون إنجازا تاريخيا

أعرب أحمد الشناوي حارس بيراميدز، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس مصر على حساب زد.

وقال الشناوي، خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس» المذاع عبر قناة النهار: "الحمد لله، هذه البطولة الخامسة لنا مع بيراميدز خلال عامين، ونتمنى تحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة".

وأضاف أن جميع عناصر الفريق تستحق ما تحقق من نجاحات، موضحًا: "اللاعبون يستحقون ذلك بكل تأكيد، ولدينا جهاز فني مميز وإدارة تعمل في صمت، وكل من داخل النادي يبذل مجهودًا كبيرًا من أجل وصول الفريق إلى هذه المكانة".

وعن المنافسة على لقب الدوري المصري، أكد الشناوي أن حسم البطولة ما زال مؤجلًا حتى الجولة الأخيرة، قائلًا: "لا تزال هناك جولة أخيرة يوم 20 مايو المقبل، ولا نعلم ماذا سيحدث، لكننا نواصل العمل والاجتهاد ونبذل كل ما لدينا، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا".

واختتم حارس بيراميدز تصريحاته بالتأكيد على أن التتويج بلقب الدوري سيكون إنجازًا استثنائيًا للنادي، خاصة في ظل المنافسة مع الأهلي والزمالك، قائلاً: سيكون مصدر فخر كبير لنا إذا نجحنا في الفوز بالدوري وسط هذه المنافسة القوية، وسيُعد إنجازًا تاريخيًا لنادي بيراميدز".