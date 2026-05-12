الزمالك يشكر اتحاد العاصمة على حفاوة الاستقبال بنهائي الكونفيدرالية

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعرب خلاله عن خالص الشكر والتقدير إلى نادي اتحاد العاصمة، وذلك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به بعثة الفريق الأول لكرة القدم خلال تواجدها في الجزائر استعدادًا لخوض مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وأكد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أن بعثة الفريق لمست تعاونًا كبيرًا من جانب مسؤولي اتحاد العاصمة، إلى جانب الاستقبال المميز الذي يعكس قوة العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والجزائري، والروح الرياضية التي تجمع الناديين.



كما أشاد النادي بالدور الكبير الذي قامت به الجماهير الجزائرية، والتي حرصت على استقبال بعثة الزمالك بصورة حضارية مميزة، في مشهد يعكس قيمة الكرة العربية والإفريقية، ويؤكد عمق العلاقات بين جماهير البلدين.



ووجه الزمالك كذلك الشكر إلى مختار جميل على جهوده المستمرة ومتابعته الدائمة لكافة تفاصيل إقامة البعثة منذ وصولها إلى الجزائر، والعمل على توفير كل سبل الراحة والدعم للفريق خلال فترة تواجده.



إستقبال بعثة إتحاد العاصمة

وفي ختام بيانه، أكد نادي الزمالك ترحيبه الكامل ببعثة اتحاد العاصمة فور وصولها إلى القاهرة استعدادًا لخوض مباراة الإياب، مع التعهد بتوفير أفضل سبل الاستقبال والراحة، بما يعكس العلاقات المتميزة بين الناديين ويُرسخ قيم الاحترام المتبادل والروح الرياضية.