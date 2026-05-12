الغندور : قرار الزمالك بطلب حكام أجانب سليم

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلي الوسط الإعلامي بشان أزمة حكام مباراة الزمالك وسيراميكا.

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيسبوك: "رسالة لبعض الإعلاميين او لاعبي الكرة السابقين بلاش اطلاق تصريحات تؤكد عدم طلب الزمالك لحكام اجانب و عدم وجود حكام اجانب و الثقة الرهيبة عشان الزمالك طلب و اتحاد الكرة اعلن يا تري شكلكم إيه دلوقتي و اخبار معلوماتكم ايه و الثقة المبنية علي نية مش كويسة تجاه الزمالك اخبارها ايه دلوقتي و في النهاية ممكن تقول خبر بس لا تؤكد و ترمي كلام ان المصري افضل للزمالك عشان ترمي كلام مش حلو و انا كابتن زملكاوي و شايف ان قرار الزمالك سليم و ان مباريات تحديد البطل كان لازم كلها اجانب عشان الضغوط الرهيبة في هذه اللقاءات التي تحدد البطل و صاحب المركز الثاني المؤهل لدوري ابطال افريقيا



الماضية استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة أمام فريق سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا للائحة يجب تحويل قيمة استقدام حكام أجانب للمباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا لاتحاد الكرة حتى يتم اتخاذ القرار والتفاوض مع الاتحادات المعنية لإرسال طاقم لإدارة المباراة

ويحاول نادي الزمالك حسم لقب بطولة الدوري وحصد 3 نقاط لإنهاء الموسم بتحقيق اللقب.