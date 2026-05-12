نحترم سيراميكا كليوباترا.. بيان رسمي من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية

أكدت إدارة نادي زد تمسكها الكامل بالمبادئ التي قامت عليها منظومة النادي منذ تأسيسها، مشددة على أن احترام اللوائح والقوانين يظل أولوية ثابتة لا يمكن الحياد عنها مهما كانت الظروف أو الضغوط.

وأوضحت الإدارة أن الموسم الحالي شهد تحقيق العديد من الأهداف التي جرى التخطيط لها مسبقًا، سواء على مستوى بطولة الدوري أو كأس مصر، وهو ما يعكس حجم العمل المبذول من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في مختلف القطاعات داخل النادي.

تهنئة لبيراميدز بعد التتويج بالكأس

وحرص نادي زد على توجيه التهنئة إلى نادي بيراميدز عقب تتويجه بلقب كأس مصر، بعد المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مؤخرًا، والتي شهدت مستوى فنيًا قويًا ومنافسة متكافئة بين الطرفين. وأكدت إدارة زد أن اللقاء عكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع مستوى المنافسة بين الأندية.

احترام كامل لسيراميكا كليوباترا

كما شددت إدارة زد على احترامها الكامل لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكدة قوة العلاقات التي تربط الناديين باعتبارهما نموذجين ناجحين للاستثمار الرياضي في مصر، وهو ما ساهم بشكل واضح في تطوير المشهد الكروي ورفع مستوى المنافسة المحلية خلال المواسم الماضية.

انتظار قرار اتحاد الكرة بشأن الكونفدرالية

وأشار النادي إلى التزامه الكامل بالقرار المنتظر من الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بتحديد الأندية المصرية المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل. وأكدت الإدارة ثقتها في أن القرار النهائي سيصدر وفقًا للوائح المعتمدة محليًا وقاريًا، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأندية.

الالتزام بالمبادئ مهما كانت النتائج

واختتم نادي زد بيانه بالتأكيد على أن موقفه سيظل ثابتًا تجاه أي قرارات تصدر عن الجهات الرسمية، سواء جاءت في صالحه أو غير ذلك، انطلاقًا من احترامه الكامل للوائح والقوانين المنظمة للعبة على المستويين المحلي والقاري.