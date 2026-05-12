قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا
نحترم سيراميكا كليوباترا.. بيان رسمي من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية
دعمني بعد الطلاق.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف أسرارًا مؤثرة عن والدها
تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر
وزارة الثقافة تنعى عبد الرحمن أبو زهرة: فقدنا أحد أعمدة الفن الراقي
فريق هيثم حسن.. ريال أوفييدو يهبط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني
قبل وفاته.. كلمات مؤثرة لـ عبد الرحمن أبو زهرة عن زوجته الراحلة: بشوفها معايا
كيفية الحج عن الأب المريض.. اعرف الشروط وحكم الحج عن العاجز الحي
مواصفات لكزس LX 2026 وسعرها في السوق السعودي
أحمد شديد قناوي: لاعبو الأهلي مش مركزين في الماتشات وتفكيرهم بيزنس
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار
وضع مؤقت بسبب المخالفات.. متى تنتهي أزمة العدادات الكودية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نحترم سيراميكا كليوباترا.. بيان رسمي من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية

زد اف سي
زد اف سي
رباب الهواري

أكدت إدارة نادي زد تمسكها الكامل بالمبادئ التي قامت عليها منظومة النادي منذ تأسيسها، مشددة على أن احترام اللوائح والقوانين يظل أولوية ثابتة لا يمكن الحياد عنها مهما كانت الظروف أو الضغوط. 

وأوضحت الإدارة أن الموسم الحالي شهد تحقيق العديد من الأهداف التي جرى التخطيط لها مسبقًا، سواء على مستوى بطولة الدوري أو كأس مصر، وهو ما يعكس حجم العمل المبذول من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين في مختلف القطاعات داخل النادي.

تهنئة لبيراميدز بعد التتويج بالكأس

وحرص نادي زد على توجيه التهنئة إلى نادي بيراميدز عقب تتويجه بلقب كأس مصر، بعد المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مؤخرًا، والتي شهدت مستوى فنيًا قويًا ومنافسة متكافئة بين الطرفين. وأكدت إدارة زد أن اللقاء عكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع مستوى المنافسة بين الأندية.

احترام كامل لسيراميكا كليوباترا

كما شددت إدارة زد على احترامها الكامل لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، مؤكدة قوة العلاقات التي تربط الناديين باعتبارهما نموذجين ناجحين للاستثمار الرياضي في مصر، وهو ما ساهم بشكل واضح في تطوير المشهد الكروي ورفع مستوى المنافسة المحلية خلال المواسم الماضية.

انتظار قرار اتحاد الكرة بشأن الكونفدرالية

وأشار النادي إلى التزامه الكامل بالقرار المنتظر من الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بتحديد الأندية المصرية المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل. وأكدت الإدارة ثقتها في أن القرار النهائي سيصدر وفقًا للوائح المعتمدة محليًا وقاريًا، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأندية.

الالتزام بالمبادئ مهما كانت النتائج

واختتم نادي زد بيانه بالتأكيد على أن موقفه سيظل ثابتًا تجاه أي قرارات تصدر عن الجهات الرسمية، سواء جاءت في صالحه أو غير ذلك، انطلاقًا من احترامه الكامل للوائح والقوانين المنظمة للعبة على المستويين المحلي والقاري.

زد اف سي اخبار الرياضة بيراميدز الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

معاش

5300 جنيه أعلى معاش في مصر.. تعديلات مرتقبة في الزيادة السنوية ومطالب يرفع الحد الأدنى

ترشيحاتنا

العدادات الكودية

أعباء إضافية على المواطن.. برلماني: العدادات الكودية بمثابة قنبلة موقوتة

يوسف الشريف

يوسف الشريف: نجاحي لا يعني فشل الآخرين.. وأرفض المقارنات

الدواجن

شعبة الدواجن: الأعلاف المستوردة ترفع أسعار الدواجن.. وتوقعات بانخفاضها خلال عيد الأضحى

بالصور

بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. هؤلاء الأكثر عرضة لنفس مرضه

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

تطبيق Grok
تطبيق Grok
تطبيق Grok

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد