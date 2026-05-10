تشكيل زد وبيراميدز في نهائي كأس مصر

أعلن محمد شوقي المدير الفني لفريق زد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر.

تشكيل زد أمام بيراميدز في كاس مصر

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة، أحمد طارق، أحمد فتحي كاستيلو، طارق علاء.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا، محمود صابر.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، عبد الرحمن البانوبي.

كما أعلن فريق بيراميدز عن تشكيله لمباراة اليوم، على النحو التالي:

تشكيل بيراميدز أمام زد

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - حامد حمدان - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - محمد حمدي إبراهيم - أحمد سامي - أحمد توفيق - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما - مروان حمدي