تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الأحد إلى ستاد القاهرة الدولي؛ لمتابعة نهائي كأس مصر بين فريقي بيراميدز وزد.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” صورة للكأس من داخل الملعب، مصحوبة بتعليق: “اللقب لسه في الملعب .. كأس مصر يزين ستاد القاهرة”.

ويدخل بيراميدز المباراة النهائية؛ بعدما قدم واحدة من أقوى النسخ الدفاعية في تاريخ مشاركاته بكأس مصر إذ نجح الفريق في الوصول إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخه دون أن تهتز شباكه بأي هدف طوال مشواره في البطولة.

طريق بيراميدز إلى النهائي

بدأ بيراميدز رحلته في البطولة، بتجاوز فريق “مسار” قبل أن يواصل تفوقه أمام “الجونة”، ثم تخطى “بتروجيت” في مواجهة قوية، وصولًا إلى الإطاحة بـ"إنبي" في نصف النهائي.