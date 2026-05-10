غيابات عديدة في صفوف الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بنادي اتحاد العاصمة الجزائري في اياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك في لقاء الاياب، المقرر إقامته مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، 5 لاعبين لأسباب مختلفة.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك 5 لاعبين وهم المغربي محمود بنتايج بعد طرده في مباراة الذهاب بالإضافة إلى الثنائي عمرو ناصر وأحمد حسام بسبب عدم الاستعداد الفني بعد معاناتهما من إصابات طويلة خلال الفترة الماضية بالاضافه لثنائي حراس مرمى محمد صبحي ومحمود الشناوي لأسباب فنية.

وخسر فريق الزمالك بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

و تقام مباراة العودة السبت المقبل في تمام الساعو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.