رسميًا.. 46200 مشجع في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن الحضور الجماهيري الرسمي لمباراة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “عاجل ورسميًا.. 46200 مشجع لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة”

على جانب أخر، حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة للجماهير في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسم لقب الكونفدرالية على أرضة ووسط جمهوره بعد خسارة لقاء الذهاب.

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.