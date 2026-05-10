تحرك جديد من الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. تقرير رسمي إلى كاف



كشف الإعلامي أحمد حسن عن تطور جديد داخل نادي الزمالك، يتعلق بالتحضيرات الخاصة بمواجهة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “الزمالك يقدم تقريرا إلى كاف متعلق بكافة الجوانب التنظيمية الخاصة بإياب نهائي الكونفدرالية لاعتماده بشكل رسمي”.

على جانب أخر، حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة للجماهير في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسم لقب الكونفدرالية على أرضة ووسط جمهوره بعد خسارة لقاء الذهاب.

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

وتلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.