خبير لوائح: زد أحق بالمشاركة في الكونفدرالية وفقا للوائح الكاف

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هي التي تحسم الفريق المشارك في بطولة الكونفدرالية، وليس لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "لا توجد في لوائح اتحاد الكرة أي مادة تحدد المشاركين في بطولة الكونفدرالية، والكاف هو الجهة التي تحدد ذلك".

وأضاف: "الفصل الرابع، المادة 8 والمادة 3 من لائحة الكاف، ينصان على أنه في حالة تعذر مشاركة بطل الكأس في الكونفدرالية، يتقدم الوصيف بطلب إلى الاتحاد المحلي للمشاركة في البطولة، لأنه يمتلك الأولوية".

وتابع: "في حال تقدم زد بطلب رسمي للمشاركة في الكونفدرالية، ستكون له الأولوية وفقًا للائحة الكاف، خاصة أن بيراميدز بطل الكأس سيشارك في دوري أبطال إفريقيا، وبالتالي لن يشارك في الكونفدرالية".

وعن إعلان سيراميكا كليوباترا مشاركته في البطولة، قال العمايرة: "سيراميكا قد يرى أنه سيشارك باعتباره صاحب المركز الرابع في الدوري، استنادًا إلى مشاركات سابقة، لكن الظروف الحالية مختلفة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المادة 8 من لائحة الكاف تنص على أنه في حال تعذر مشاركة البطل والوصيف في الكونفدرالية، يشارك صاحب المركز الرابع، وبالتالي ووفقًا للوائح، فإن زد هو الأحق بالمشاركة، بشرط التقدم بطلب رسمي".