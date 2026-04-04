قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لغز الملاح الأمريكي المفقود في إيران .. تطورات عملية الإنقاذ المعقدة وسط تكتم عسكري

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ الأمريكية عن ملاحٍ عسكري يُعتقد أنه فُقد داخل الأراضي الإيرانية، بعد أن اضطر إلى القفز من طائرته إثر تعرضها لهجوم في جنوب البلاد، وسط تضارب في المعلومات حول مكان وجوده وتعقيدات ميدانية تعرقل جهود الوصول إليه.


وبحسب ما أورده الصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان، فإن معلومات استخباراتية حديثة أشارت إلى احتمال تحديد موقع تقريبي للملاح المفقود، دون التوصل إلى إحداثيات دقيقة، فيما لا تزال محاولات الانتشال مستمرة منذ أكثر من 24 ساعة دون نتائج حاسمة.


وأفادت المصادر التي نقل عنها التقرير أن الحادث يأتي في سياق عمليات عسكرية أوسع مرتبطة بالتصعيد مع إيران، حيث سُجلت خلال يوم واحد أضرار لعدة طائرات أمريكية، بينها مروحيات ومقاتلات، ما أثار تساؤلات داخل دوائر عسكرية حول مستوى الجاهزية وقدرة المنظومات الدفاعية والهجومية على التعامل مع الدفاعات الإيرانية المتبقية.

كما تناول التقرير تضارباً في التقديرات بشأن فعالية الدفاع الجوي الإيراني، إذ سبق لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن تحدثوا عن إضعاف كبير لهذه المنظومات، غير أن التطورات الميدانية الأخيرة تشير، وفق مصادر التقرير، إلى استمرار قدرة إيران على تشغيل شبكة دفاع جوي مترابطة، تعتمد على ما تبقى لديها من بطاريات ورادارات مع بعض التطوير المحلي.

ونقل المحلل السياسي الإسرائيلي،  بيني ساباتي أن المعطيات المتداولة حتى الآن لا تشير إلى تمكن أي من الطرفين من تحديد موقع الملاح، مرجحًا أن يكون لا يزال في منطقة نائية ومعقدة جغرافيًا، ما يزيد من صعوبة عمليات التمشيط والإنقاذ.

وأشار ساباتي إلى أن طبيعة التضاريس الجبلية والمعزولة في موقع الحادث تُبطئ جهود البحث، لافتًا إلى أن القوات الإيرانية تكثف انتشارها في محيط المنطقة باستخدام وحدات ميدانية ومصادر محلية، في ظل محدودية الوصول المباشر إلى بعض المواقع.

وأضاف أن هناك محاولات للاستعانة بسكان محليين للمساعدة في عمليات البحث، إلا أن الخلفية الاجتماعية للمنطقة، التي شهدت في السابق توترات مع السلطات، قد تعقّد المشهد أكثر.

وفيما يتعلق باحتمالات أسر الملاح، استبعد ساباتي هذا السيناريو حتى الآن، معتبرًا أن أي عملية احتجاز كانت ستُستغل إعلاميًا بشكل فوري، على حد تعبيره.


وتأتي هذه التطورات وسط تضارب في الروايات حول تفاصيل الحادث، حيث تشير تقارير إلى مشاركة قوات أمريكية في عمليات بحث داخل مناطق محدودة، بالتوازي مع استمرار التحليق والمراقبة الجوية في نطاق واسع من المنطقة.
 

