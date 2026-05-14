قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي
إنقاذ 15صغيرا .. ضبط المتهمين باستغلال الأحداث في التسول وبيع السلع
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حادثة نادرة تهدد القمر.. صاروخ تائه قد يصطدم بسطحه في أغسطس| إيه الحكاية

الفضاء
الفضاء
أمينة الدسوقي

في واقعة فضائية غير معتادة، كشف تقرير فلكي حديث أن قطعة مهملة من صاروخ تابع لشركة سبيس إكس قد تكون في طريقها للاصطدام بسطح القمر خلال شهر أغسطس المقبل، في حدث يعيد تسليط الضوء على أزمة “الخردة الفضائية” المتفاقمة حول الأرض والقمر.

وبحسب التقرير، فإن المرحلة العلوية من صاروخ فالكون 9، التي أُطلقت مطلع عام 2025، لا تزال تدور في الفضاء ضمن نظام الأرض والقمر منذ انتهاء مهمتها، دون أن يتم التخلص منها أو توجيهها نحو مسار آمن بعيدًا عن الأجسام الفضائية.

اصطدام متوقع بسرعة هائلة

وأشار الفلكي الأمريكي بيل جراي، معد التقرير، إلى أن الاصطدام المحتمل قد يحدث في الخامس من أغسطس 2026، بالقرب من فوهة “آينشتاين” الواقعة على الحدود الفاصلة بين الجانب القريب والبعيد من القمر.

وأوضح جراي أن حركة الحطام الفضائي يمكن التنبؤ بها بدرجة كبيرة، لأنها تخضع بشكل أساسي لقوى الجاذبية بين الأرض والقمر والشمس، وهو ما سمح للباحثين بتحديد مسار الجسم بدقة نسبية.

ووفقا لبيانات الرصد، فقد جرى تتبع الجسم الفضائي أكثر من ألف مرة أثناء دورانه في مدار قريب من الأرض والقمر، ما مكن العلماء من حساب احتمالات الاصطدام وسرعته المتوقعة، التي قد تصل إلى نحو 8700 كيلومتر في الساعة.

ويرى خبراء أن هذه السرعة كافية لإحداث فوهة واضحة على سطح القمر، يمكن دراستها لاحقا لفهم طبيعة التربة القمرية وتأثير الاصطدامات الصناعية عليها.

مهمة انتهت والحطام بقي في الفضاء

ويبلغ طول المرحلة الصاروخية المهملة نحو 13.8 مترا، وكانت قد استخدمت في مهمة حملت مركبتين باتجاه القمر خلال عام 2025.

المركبة الأولى هي “بلو جست”، التي نجحت في الهبوط على سطح القمر خلال مارس 2025، بينما كانت الثانية “هاكوتو-آر”، التي فقدت الاتصال بالأرض قبل أن تهبط بشكل غير مستقر على السطح في يونيو من العام نفسه.

ورغم أن الجسم الفضائي لا يشكل أي خطر مباشر على البشر أو على البعثات الفضائية الحالية، فإن الحدث يثير تساؤلات متزايدة حول مستقبل إدارة النفايات الفضائية، خاصة مع التوسع السريع في الرحلات التجارية والعلمية خارج الأرض.

أزمة “الخردة الفضائية” تتفاقم

ويؤكد مختصون أن الحادثة تمثل نموذجا واضحا للتحديات الجديدة التي تواجه قطاع الفضاء العالمي، في ظل تزايد أعداد الصواريخ والمركبات التي تُترك في المدار بعد انتهاء مهامها.

ومع تصاعد خطط الاستكشاف القمري من جانب دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، يحذر خبراء من أن غياب التنظيم الدولي الصارم قد يؤدي إلى ازدحام خطير في الفضاء القريب من الأرض والقمر خلال السنوات المقبلة.

كما بدأت بعض الشركات والوكالات الفضائية في دراسة حلول أكثر استدامة، من بينها توجيه المراحل الصاروخية المستهلكة نحو مسارات بعيدة، أو تصميم تقنيات تسمح بتدميرها ذاتيا بعد انتهاء المهام.

ورغم أن الاصطدام المحتمل يبدو محدود التأثير من الناحية العملية، فإنه يعكس تحولا مهما في عصر استكشاف الفضاء، حيث لم يعد التقدم العلمي منفصلا عن مسؤولية

واقعة فضائية غير معتادة شركة سبيس إكس الخردة الفضائية صاروخ فالكون 9 الحطام الفضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. سامسونج تتخذ إجراءات صارمة ضد بعض التطبيقات فما القصة؟ ووداعاً للمقاطع المزعجة.. إليك كيف تخفي فيديوهات يوتيوب القصيرة

الأجهزة المتوافقة مع واجهة المستخدم One UI 9

هل هاتفك منهم ..أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 9

سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد