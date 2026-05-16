قطع صلة الرحم.. ضبط عامل اعتدى على شقيقه بالضرب المبرح لخلاف حول تقسيم الميراث

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد الأشخاص يستغيث وهو مصاب بجروح متفرقة في جسده، متضرراً من قيام شقيقه بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابات بالغة به.

تم فحص الفيديو وتحديد هوية أطراف الواقعة، وبالفحص والتحري، تبين أن الشاكي والقائم على النشر هو رجل أعمال، مالك شركة، ويقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، وبسؤاله في التحقيقات، فجر المفاجأة مؤكداً أن المتهم بالاعتداء عليه هو شقيقه بسبب خلافات حادة ومشتعلة بينهما حول تقسيم الميراث.

عقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان المتهم، تمكنت مباحث قسم شرطة الدخيلة من ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه يعمل عاملاً ويقيم بذات الدائرة، وبمواجهته بمقطع الفيديو والتحريات، انهار واعترف بارتكاب الواقعة والاعتداء على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته، مبرراً جريمته بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب الخلافات المستمرة على تركة العائلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.