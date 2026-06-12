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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تيك توك يختبر ميزة جديدة لمنافسة واتساب وماسنجر

تيك توك
تيك توك
شيماء عبد المنعم

يستعد تطبيق تيك توك TikTok، لتوسيع قدراته في مجال التواصل المباشر، حيث بدأ باختبار ميزة جديدة تتيح إجراء المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة DMs، في خطوة قد تضعه في منافسة أكثر مباشرة مع تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وماسنجر.

تيك توك يختبر ميزة المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة

وكان الباحث في الميزات الجديدة “جوناه مانزانو” قد رصد الميزة مؤخرا، ونشر عبر منصة “إكس” لقطات شاشة تظهر إشعارا لمكالمة واردة يحمل اسم "TikTok Audio"، إلى جانب إضافة أيقونة هاتف داخل واجهة الرسائل الخاصة في التطبيق.

وبحسب الاختبارات الأولية، تعمل الميزة بطريقة مشابهة للمكالمات الصوتية التقليدية، حيث يمكن بدء المكالمة مباشرة من داخل المحادثة الخاصة. 

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن إجراء المكالمات يتطلب أن يكون الطرفان ضمن قائمة الأصدقاء على المنصة.

كما أظهرت الصور وجود خيار جديد باسم "كتم المكالمات" Mute Calls، داخل إعدادات الرسائل الخاصة، إلى جانب خيار "كتم الرسائل" الحالي، ما يؤكد أن تيك توك يعمل على توفير أدوات تحكم وإشعارات مخصصة لدعم الميزة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من عام على إضافة الرسائل الصوتية وإمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو عبر الرسائل الخاصة، وهي مزايا أطلقتها الشركة في أغسطس الماضي. 

تيك توك يختبر ميزة المكالمات الصوتية داخل الرسائل الخاصة

وينظر إلى دعم المكالمات الصوتية باعتباره المرحلة التالية في تطوير قسم المراسلة داخل التطبيق وتحويله إلى منصة تواصل متكاملة.

وتنسجم هذه الإضافة مع استراتيجية تيك توك الرامية إلى إبقاء المستخدمين داخل التطبيق لأطول فترة ممكنة بدلا من الانتقال إلى تطبيقات أخرى للتواصل. 

وخلال العامين الماضيين، أطلقت المنصة عددا من المزايا الجديدة، من بينها المحادثات الجماعية، وسلاسل التفاعل اليومية DM Streaks، وقنوات البث، والرسائل الصوتية.

كما أضافت تيك توك مؤخرا لعبة مصغرة مخفية تعتمد على الرموز التعبيرية داخل الرسائل الخاصة، وتعمل في المحادثات الفردية والجماعية، في محاولة لتعزيز التفاعل وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق.

وفي حال إطلاق ميزة المكالمات الصوتية رسميا، ستقترب تيك توك بشكل أكبر من التطبيقات المنافسة مثل إنستجرام وسناب شات، اللذين يوفران بالفعل إمكانية إجراء المكالمات الصوتية داخل التطبيق.

ولم تؤكد تيك توك حتى الآن اختبار الميزة أو موعد طرحها رسميا لجميع المستخدمين، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح وصولها إلى شريحة أوسع خلال الفترة المقبلة.

تيك توك TikTok Audio المكالمات الصوتية

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