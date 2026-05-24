حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

حرص عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الإعلام على مشاركة الفنان إدوارد الاحتفال بزفاف نجله «ماركو» المطرب وعازف الجيتار وعضو فرقته «زا جيبسيس» على العروس هنا شريف بشارة.



أقيم الاحتفال بحديقة أحد فنادق القاهرة الجديدة وكان ضمن الحضور من نجوم الفن يسرا، إلهام شاهين ،ياسر جلال، هالة صدقي ، باسم سمرة، فيفي عبده ،المخرج محمد سامي وحرمه مي عمر، عماد زيادة، أحمد زاهر، إيهاب فهمي ، حمادة هلال ،شيماء سيف، دنيا عبد العزيز وامير شاهين، المنتج الغنائي ومنظم الحفلات ياسر الحريري ، منة فضالي، الإعلامية بوسي شلبي والمنتج أحمد أيوب .. وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوها مراسم الزفاف الذي احياه النجمان مصطفى قمر وحماده هلال وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.