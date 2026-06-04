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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليسا وراغب علامة يصلان القاهرة لإحياء حفل زفاف كبير

إليسا وراغب علامة
إليسا وراغب علامة

وصلت الفنانة إليسا والفنان راغب علامة، إلى القاهرة مساء اليوم الخميس 4 يونيو، لإحياء حفل زفاف كبير على سفح الأهرامات. 

ووصلت إليسا بصحبة راغب علامة، على نفس الطائرة التي اصطحبتهم إلى مطار القاهرة الدولي اليوم. 

وعلم موقع صدى البلد، أن إليسا وراغب علامة، سوف يحييان حفل زفاف كبير في القاهرة غدا، ومعهم الهضبة عمرو دياب. 

أحدث أغاني إليسا

يشار إلى أن أحدث أغاني، إليسا، هي أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" الذي تم عرضه في دور السينما بتاريخ نوفمبر  2025.

 الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”. 

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

إليسا أغاني إليسا راغب علامة

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