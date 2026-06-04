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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القمر ديالي .. طرح أول ديو غنائي بين سعد لمجرد ومحمد فضل شاكر

محمد فضل شاكر - سعد لمجرد
محمد فضل شاكر - سعد لمجرد
سعيد فراج

طرح الفنان سعد لمجرد، اغنيته مع الفنان محمد فضل شاكر، التي تحمل اسم القمر ديالي، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، في أول ديو غنائي بينهما. 

القمر ديالي، هي أغنية مغربية لبنانية من كلمات والحان : جمانة جمال، وتوزيع موسيقي: حسام الصعبي.

محمد فضل شاكر

من جهة أخرى، كشف الفنان محمد فضل شاكر، عن تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في لبنان يوم 13 من شهر يونيو الجاري، وذلك في ظل الأحداث الأمنية التي تشهدها لبنان.

وكتب محمد فضل شاكر عبر حسابه الرسمي على انستجرام: “الله يحمي لبنان، إن شاء الله نتجمع بظروف أفضل”.

وكان قد استقبل الفنان محمد فضل شاكر مولوده الجديد الذي سماه  اسم "فضل"، وحرص عدد من الأصدقاء والجمهور على تهنئته بهذه المناسبة السعيدة.

ونشر شاكر مقطع فيديو عبر إنستجرام وعلق كاتبا: "الحمد لله على جميل ما أعطى وجميل ما وهب،رزقنا الله بمولودنا.،اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا".

سعد لمجرد محمد فضل شاكر فضل شاكر

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