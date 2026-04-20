الديهي عن تغيير اسم شارع عبد المنعم رياض في سوريا: عيب والخسران المكان

علق الإعلامي نشأت الديهي، على قيام الدولة السورية بتغيير اسم شارع البطل عبد المنعم رياض إلى 18 نيسان، قائلًا "هذا لا ينقص من قيمة عبد المنعم رياض والخسران هو المكان".



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten” في سوريا لغوا كل الشوارع والأعياد المرتبطة بـ6 أكتوبر، اسم عبد المنعم رياض اللي بيشرف أي مكان".



وأضاف: "ده شرف وتاج رأسنا لأنه شهيد حرب الاستنزاف، مكنتش اتخيل وأنا طفل صغير هيجي يوم وتلغي دولة عربية الاحتفال بحرب أكتوبر أو أنهم ممكن يشيلوا اسم الشهيد عبد المنعم رياض، وإحنا لن نقوم بما قامت به سوريا بمحو أسماء تاريخية سورية في مصر لها في نفسنا أثر كبير".



وتابع: "عبد المنعم رياض كان مقالا في سماء الشهادة والعمل المشترك ضد إسرائيل، هو الذي أذل الإسرائيليين حتى استشهد في ميدان القتال، واعتقد انه عيب ولا أجد تفسير ولكن كل بلد حرة ولكن الدولة المصرية صح وماشين في طريقنا والكل يلف لفته ويرجع لنا تاني لأن إحنا صح".