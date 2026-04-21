نشأت الديهي: بيان الحكومة اليوم كان الحقيقة المجردة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على بيان الحكومة في مجلس النواب بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلًا "بيان الحكومة اليوم كان الحقيقة المجردة".



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن "الدكتور مدبولي اتكلم عن الوضع بسبب الحرب والإجراءات التي قامت بها الدولة لمواجهة الأزمة وتداعياتها، وقال إنه لو زادت الأزمة سيكون هناك إجراءات أكثر حزمًا".



وتابع "بيان الدكتور مدبولي كان صريحًا وواضحا ملما واعيا تستطيع أن تقرأ الحقيقة من كلامه، الرجل يتكلم في واقع لا يقول آراء ولكن إجراءات تمت وواقع بالأرقام هذا الكلام سواء عجبك أو لا فهو واقع لا تملك رفاهية أن يعجبك أو لا".



واستطرد "فيه حرب وفيه ظروف صعبة اليوم كان خطاب بيان الواقعية الشديد الحكومة تلقي بيان الواقعية في أسمى معانياها، والدكتور مدبولي مارس المكاشفة والمصارحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عندما قال كلموا الناس وصارحوهم".



وأردف "نقول الواقع البلد دي بتاعتنا كلنا وليست بلد الحكومة وبقول إن محدش هيجيب أي إشادة بك أو أي ناس تقول انك ماشي صح مش هتجيبه".