نشأت الديهي: مصر بيئة جاذبة والاستثمار الوطني يقود ويُحقق التنمية الشاملة

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يمثل نموذجًا مميزًا لنجاح الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أنه أصبح بمثابة "براند مصري" يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح "الديهي"، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن ما يقدمه هشام طلعت مصطفى من مشروعات كبرى يعكس بوضوح أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية والمجتمعية في البلاد هو أحد أهم عوامل هذا النجاح المتواصل.

وأضاف أن التجارب العمرانية التي تم تنفيذها داخل مصر، مثل مشروعي "مدينتي" و"الرحاب"، تُعد نموذجًا حقيقيًا يمكن تصديره إلى الخارج، حيث امتدت هذه الخبرات إلى عدد من الدول الأفريقية والعربية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأشار إلى أن هذا النجاح يضع هشام طلعت مصطفى في مصاف كبرى الكيانات الاقتصادية الوطنية، على غرار شركات مصرية عملاقة نجحت في التوسع خارج الحدود، مؤكدًا قدرته على العمل في مختلف الأسواق الإقليمية بكفاءة عالية.

وشدد على أن ما يميز هشام طلعت مصطفى هو التزامه الوطني، موضحًا أنه لا يناور ولا يجامل، ولا يسعى للضغط على الدولة أو استغلال الظروف، على عكس بعض النماذج الأخرى التي تنظر إلى مصر باعتبارها مجرد فرصة استثمارية أو مشروعًا مؤقتًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المقارنة بين هشام طلعت مصطفى وغيره من المستثمرين قد تكون غير عادلة، نظرًا لما يتمتع به من مصداقية وانتماء وطني واضح، يجعله نموذجًا يُحتذى به في دعم الاقتصاد المصري.