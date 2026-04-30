وزير العمل: وظائف جديدة واختفاء أنماط تقليدية.. وخطة لحماية المواطنين من المحتالين في سوق العمل

أكد وزير العمل أن سوق العمل في مصر والعالم يشهد تحولًا جذريًا في أنماط التوظيف، موضحًا أن العديد من الوظائف التقليدية بدأت تختفي، مقابل ظهور وظائف جديدة تعتمد على التكنولوجيا والعمل عن بعد، إلى جانب أنماط عمل حديثة تتماشى مع التطور العالمي.

وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد راعى هذا التحول، وضم أنماط التشغيل الحديثة ضمن مواده، مع تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجالات المستقبل مثل الطاقة الشمسية والوظائف التكنولوجية، إضافة إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة تصل إلى القرى والمراكز لتأهيل الشباب لسوق العمل.

وحذر الوزير من تنامي بعض الممارسات غير القانونية التي تستغل الباحثين عن العمل، من خلال انتحال صفة وزارة العمل أو تقديم وعود وهمية بوظائف مقابل مبالغ مالية، مؤكدًا أن جميع خدمات الوزارة وفرص التشغيل مجانية بالكامل دون أي رسوم.

وأوضح أن الوزارة توفر آلية رسمية للتحقق من فرص العمل والشركات من خلال مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تطلب أموالًا مقابل التوظيف، والتوجه مباشرة للتحقق من صحة أي عرض عمل.

وكشف عن إطلاق خدمة جديدة تحت اسم "اسأل وزارة العمل" خلال الفترة المقبلة، والتي تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى والاستفسارات بشكل مباشر عبر وسائل التواصل المختلفة، بما في ذلك تطبيقات المراسلة، للتحقق من فرص العمل ومتابعة الشكاوى بسرعة.

واختتم بالتأكيد على أن الوزارة تعتبر نفسها "خط الدفاع الأول" لحماية المواطنين في سوق العمل، سواء من خلال توفير فرص عمل حقيقية أو مواجهة محاولات النصب والاحتيال، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الرسمية.