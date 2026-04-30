الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تطلق مؤتمرها العلمي.. الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل

تستعد الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام لإطلاق مؤتمرها العلمي للدراسات البينية، تحت عنوان:

“الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل: رؤية استشرافية”

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويأتي انعقاد المؤتمر برعاية الأستاذ عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ورئاسة الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، مدير الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بدمج التخصصات المختلفة لمواجهة تحديات المستقبل.

ويُعد المؤتمر منصة علمية متميزة تجمع بين ثلاثة من أهم التخصصات الحيوية، وهي الهندسة، وعلوم الإعلام، وإدارة الأعمال، بما يعكس توجهًا حديثًا نحو الدراسات البينية التي تسهم في إنتاج معرفة متكاملة قادرة على التعامل مع متغيرات سوق العمل.

ويتولى أمانة المؤتمر كلٌّ من الأستاذ الدكتور طارق حسنين، عميد شعبة إدارة الأعمال، والأستاذ الدكتور خالد عبد الجواد، عميد شعبة علوم الإعلام، والأستاذة الدكتورة نيفين بدوي، عميدة شعبة هندسة الإعلام، في إطار من التكامل العلمي والتنظيمي الذي يعكس روح الدراسات البينية التي يقوم عليها المؤتمر.

كما يضم المؤتمر مقررين من نخبة أساتذة الأكاديمية في الشعب الثلاث (الإعلام، والهندسة، وإدارة الأعمال)، بما يضمن ثراءً علميًا وتنوعًا في الرؤى المطروحة خلال جلساته.

وتشهد جلسات المؤتمر مشاركة نخبة من كبار الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال، وهو ما يمنح المؤتمر قيمة علمية مضافة، ويعزز من ثرائه الفكري، ويُسهم في تقديم رؤى عميقة ومتكاملة حول مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور الرئيسية التي تلامس واقع ومستقبل سوق العمل، من أبرزها:

الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل المستحدثة في مختلف المجالات، والسياسات الوطنية للتوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي، والوظائف الجديدة التي أفرزتها هذه التقنيات، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في التدريب والتأهيل لمهن المستقبل.

وسيقدم المؤتمر ثلاث جلسات حوارية المؤتمر بمشاركة نخبة من كبار الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال

وتتناول الجلسة الحوارية الأولي موضوع " الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل المستحدثة " وتتناول الجلسة الحوارية الثانية موضوع " التدريب وتطوير التعليم لمواكبة وظائف المستقبل" وتتناول الجلسة الحوارية الثالثة موضوع “ الأخلاقيات والحوكمة المهنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي”

كما يناقش المؤتمر (١٥) بحثاً تتناول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة تخطيط إدارة المؤسسات واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقدير التكاليف الهندسية بجانب أبحاث عن دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل وظائف السينما المستدامة، وتعكس الأبحاث في مجملها الطابع البيني للمؤتمر حيث تتكامل تخصصات الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال مما يعكس أهمية الدمج بين التخصصات المختلفة.

كما يقدم المؤتمر ورش عمل حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الدراسات البينية .

ويهدف المؤتمر إلى استشراف ملامح المستقبل المهني في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التكامل بين التخصصات المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق عمل عالمي متغير.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بمجالات الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال، في ظل ما يمثله من فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وطرح رؤى مبتكرة حول مستقبل الوظائف في العصر الرقمي.