قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: لولا مشروعات الرئيس السيسي في الطرق لكنا أكبر جراج في العالم
راتب 25 ألف جنيه .. وظائف خالية والتقديم بشروط سهلة
الكرملين: روسيا أخطرت الولايات المتحدة ودولا أخرى بتجربة صاروخ سارمات العابر للقارات
شبشير تبكي تاجر العسل بعد ما مات بخدعة من ابن أخوه | جريمة مؤسفة في طنطا
باكستان والصين تؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الملاحة في مضيق هرمز
رابط التقديم لمسابقة 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية
100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين
لأول مرة .. البحرية الأمريكية تعترض ناقلة يونانية تحمل نفطا عراقيا بعد تجاوزها هرمز
الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو
طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026
"متحدث الخارجية الفرنسية": لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

راتب 25 ألف جنيه .. وظائف خالية والتقديم بشروط سهلة

وظائف خالية
وظائف خالية
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنت وزارة العمل عن توفير دفعة جديدة من فرص العمل للشباب بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل حقيقية بمختلف المحافظات، من خلال النشرة القومية للتوظيف لشهر مايو 2026.

فرص العمل الخالية

وظائف فنية وإدارية بمدينة بدر

وتضمنت الفرص المعلنة احتياجات وظيفية بإحدى شركات الحبوب والمنتجات الغذائية بمدينة بدر في المنطقة الصناعية، حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لتعيين:

3 محاسبين
2 مهندس ميكانيكا
8 مراقبي جودة
3 أمناء مخازن
5 أفراد أمن
20 عامل إنتاج
10 عمال نظافة

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، على أن يتراوح عمر المتقدمين بين 21 و30 عاما، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإمكانية زيادة الرواتب وفقا للخبرة والكفاءة.

فرص العمل الخالية

فرص عمل بقطاع الخدمات والصيانة


وفي السياق ذاته، أعلنت إحدى شركات القطاع الخاص عن توفير عدد كبير من فرص العمل في مجالات الخدمات والصيانة والزراعة، تضمنت:

500 عامل نظافة
200 عامل تنظيف واجهات زجاجية
250 عامل زراعة
100 فني مكافحة آفات
10 مسؤولين للصحة والسلامة المهنية
50 فني تبريد
50 فني كهرباء
50 فني طلمبات
50 فني جودة
فنيين لتركيب وصيانة المعدات

وأكدت الشركة أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بداية من سن 18 عاما، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقديم مزايا مالية إضافية ترتبط بالخبرة العملية والكفاءة.

وظيفة مصمم جرافيك بالقاهرة


كما أعلنت مؤسسة بنك الكساء المصري بمنطقة المقطم في القاهرة عن توافر فرصة عمل لمصمم جرافيك، بشرط امتلاك خبرة تتراوح بين عامين و4 أعوام، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وأوضحت المؤسسة أن السن المطلوب يتراوح بين 23 و30 عاما، مشيرة إلى أن الوظيفة متاحة أيضا لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية البسيطة.

ويتراوح الراتب الأساسي بين 10 آلاف و12 ألف جنيه شهريا، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية.

وظيفة مدير موارد بشرية


وفي الجيزة، أعلنت شركة «ناو دليفري» بمنطقة النزهة عن حاجتها لتعيين مدير موارد بشرية للذكور، بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وحددت الشركة السن المطلوب حتى 30 عاما، فيما يتراوح الراتب الشهري بين 15 ألفا و25 ألف جنيه.

فرص العمل الخالية

مزايا الوظائف


تشمل المزايا المقدمة في عدد من الوظائف:

احتساب ساعات العمل الإضافية
تأمينات اجتماعية وصحية
بدل مواصلات
توفير سكن للمغتربين

وتأتي هذه الفرص في إطار خطة الحكومة لدعم سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة للشباب بمختلف التخصصات، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص من العمالة المؤهلة.

وظائف فرص العمل الخالية فرص العمل وزارة العمل وظائف خالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

زفاف البلوجر محمد عبد العاطي

زواج البلوجر محمد عبد العاطي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسى: مصر نفذت تدابير استباقية لامتصاص صدمات التحديات العالمية .. حريصون على تنمية موارد حوض النيل

التقاوي

بتوجيهات "فاروق".. "الزراعة" تضبط كميات من تقاوي السورجم المقلدة بالفيوم

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد