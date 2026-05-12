راتب 25 ألف جنيه .. وظائف خالية والتقديم بشروط سهلة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنت وزارة العمل عن توفير دفعة جديدة من فرص العمل للشباب بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وذلك ضمن جهود الدولة المستمرة لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل حقيقية بمختلف المحافظات، من خلال النشرة القومية للتوظيف لشهر مايو 2026.

فرص العمل الخالية

وظائف فنية وإدارية بمدينة بدر

وتضمنت الفرص المعلنة احتياجات وظيفية بإحدى شركات الحبوب والمنتجات الغذائية بمدينة بدر في المنطقة الصناعية، حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لتعيين:

3 محاسبين

2 مهندس ميكانيكا

8 مراقبي جودة

3 أمناء مخازن

5 أفراد أمن

20 عامل إنتاج

10 عمال نظافة

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، على أن يتراوح عمر المتقدمين بين 21 و30 عاما، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإمكانية زيادة الرواتب وفقا للخبرة والكفاءة.

فرص العمل الخالية

فرص عمل بقطاع الخدمات والصيانة



وفي السياق ذاته، أعلنت إحدى شركات القطاع الخاص عن توفير عدد كبير من فرص العمل في مجالات الخدمات والصيانة والزراعة، تضمنت:

500 عامل نظافة

200 عامل تنظيف واجهات زجاجية

250 عامل زراعة

100 فني مكافحة آفات

10 مسؤولين للصحة والسلامة المهنية

50 فني تبريد

50 فني كهرباء

50 فني طلمبات

50 فني جودة

فنيين لتركيب وصيانة المعدات

وأكدت الشركة أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بداية من سن 18 عاما، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقديم مزايا مالية إضافية ترتبط بالخبرة العملية والكفاءة.

وظيفة مصمم جرافيك بالقاهرة



كما أعلنت مؤسسة بنك الكساء المصري بمنطقة المقطم في القاهرة عن توافر فرصة عمل لمصمم جرافيك، بشرط امتلاك خبرة تتراوح بين عامين و4 أعوام، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وأوضحت المؤسسة أن السن المطلوب يتراوح بين 23 و30 عاما، مشيرة إلى أن الوظيفة متاحة أيضا لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية البسيطة.

ويتراوح الراتب الأساسي بين 10 آلاف و12 ألف جنيه شهريا، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية.

وظيفة مدير موارد بشرية



وفي الجيزة، أعلنت شركة «ناو دليفري» بمنطقة النزهة عن حاجتها لتعيين مدير موارد بشرية للذكور، بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وحددت الشركة السن المطلوب حتى 30 عاما، فيما يتراوح الراتب الشهري بين 15 ألفا و25 ألف جنيه.

فرص العمل الخالية

مزايا الوظائف



تشمل المزايا المقدمة في عدد من الوظائف:

احتساب ساعات العمل الإضافية

تأمينات اجتماعية وصحية

بدل مواصلات

توفير سكن للمغتربين

وتأتي هذه الفرص في إطار خطة الحكومة لدعم سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة للشباب بمختلف التخصصات، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتلبية احتياجات شركات القطاع الخاص من العمالة المؤهلة.