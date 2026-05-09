الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظيفة للمصريين.. الشروط والتفاصيل

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية
​أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة "ممرض مسجل" (Registered Nurse)، للانضمام إلى فريقها الطبي المسؤول عن تقديم الرعاية الصحية ودعم الخدمات الطبية داخل مقر السفارة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز جاهزيتها للاستجابة للطوارئ وخدمة كوادرها.

​المهام والمسؤوليات الوظيفية

و​يتولى شاغل الوظيفة مجموعة من المسؤوليات الحيوية التي تضمن سير العمل الصحي بكفاءة، وأبرزها:

  • ​تقديم العلاج الطبي المباشر للمرضى والحالات الطارئة
  • ​إدارة ومتابعة المخزون الطبي بدقة لضمان توافر المستلزمات الضرورية
  • ​حفظ وإعطاء اللقاحات وفقاً للمعايير الطبية المتبعة
  • ​تقديم خدمات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR)
  • ​دعم برامج التوعية الصحية والمساهمة في خطط الجاهزية للطوارئ الطبية

​شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة

و​وضعت السفارة معايير محددة لاختيار المرشح الأنسب، تشمل:

​الخبرة العملية: امتلاك خبرة لا تقل عن سنتين كممرض محترف.

​المؤهل الدراسي: الحصول على درجة علمية أو شهادة معتمدة من مؤسسة تمريض معترف بها.

​المهارات اللغوية: إتقان تام للغة العربية، مع مستوى جيد جداً في اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

​موعد وكيفية التقديم

و​أشارت السفارة إلى أن باب التقديم مفتوح إلكترونياً، وحددت يوم 17 مايو 2026 كآخر موعد لتلقي الطلبات.

​ويمكن للراغبين في الترشح والاطلاع على كافة التفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بالوظيفة، زيارة البوابة الرسمية لوظائف وزارة الخارجية الأمريكية عبر الرابط: erajobs.state.gov

و​تعد هذه الفرصة واحدة من الوظائف التي تحظى باهتمام كبير نظراً لبيئة العمل الاحترافية والمميزات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية للعاملين بها من الكوادر المحلية.

وكانت جمعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الزراعة بولاية واشنطن ورابطة تجارة المنتجات الزراعية لغرب الولايات المتحدة وجمعية الطهاة المصريين ووزارة الزراعة الأمريكية، شركات المأكولات البحرية الأمريكية مع مستوردين وطهاة وخبراء قطاع الأغذية في مصر. 

ومن خلال عروض الطبخ، وصلت المأكولات البحرية الأمريكية لقلب المطبخ المصري بكل حيويته وتنوعه، وقالت السفارة: متحمسين نشوف الشيفات المصريين هيقدموا إيه من إبداعات بالمأكولات البحرية الأمريكية على المنيو".

