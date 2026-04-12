السفارة الأمريكية بالقاهرة تتعاون مع الأزهر للاحتفاء بتعلم اللغة الإنجليزية في ختام مسابقة التهجئة الوطنية

شاركت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة في حفل ختام مسابقة الأزهر الوطنية للتهجئة باللغة الإنجليزية، والذي أُقيم في قاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

لسفارة الأمريكية بالقاهرة تتعاون مع الأزهر للاحتفاء بتعلم اللغة الإنجليزية

وقد نُظم الحدث بالشراكة مع معاهد الأزهر، وجمع نخبة من قيادات الأزهر، والمعلمين، والطلاب، للاحتفاء بالتميز في تعلم اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية. وألقى كل من فضيلة الدكتور محمود الضويني عضو هيئة كبار العلماء ووكيل الأزهر الشريف، والقائم بأعمال نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة بالقاهرة روبن هاروتونيان، كلمات خلال الحفل، كما قاما بتسليم الميداليات والجوائز للطلاب المتفوقين.

وخلال كلمته، قال السيد هاروتونيان: «نعتز بشكل خاص بشراكتنا القوية والمتنامية مع الأزهر الشريف لتوسيع فرص الوصول إلى تعليم عالي الجودة في اللغة الإنجليزية، وتمكين الشباب في مختلف أنحاء مصر. إن إتقان اللغة الإنجليزية يفتح آفاقًا جديدة للأفكار والثقافات والفرص، فهي لغة العلم والتكنولوجيا والأعمال والتواصل الدولي.»

ومن جانبه، قال الدكتور محمود الضويني تعليقًا على الفعالية: «يُعد إتقان اللغات الأجنبية أداة أساسية للانخراط في المجتمع العلمي. ولم يعد التعليم الأزهري يقتصر على نقل المعرفة، بل يهدف إلى بناء شخصية قادرة على المنافسة، كما أن مشاركة مليون وربع مليون طالب تمثل مؤشرًا استراتيجيًا على نجاح هذه المبادرة.»

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من مليون طالب مصري من مختلف محافظات الجمهورية، بما يعكس الانتشار الواسع والتأثير الكبير لهذه المبادرة على مستوى الوطن. كما ضم الحفل الختامي أكثر من 360 طالبًا تأهلوا إلى المرحلة النهائية بعد اجتياز التصفيات المحلية على مستوى محافظات مصر.

وفي عامها الثالث، تُبرز مسابقة التهجئة الوطنية أهمية اللغة الإنجليزية كأداة للتواصل والابتكار والتفاعل بين الثقافات، كما تسلط الضوء على الدور الحيوي للمعلمين الذين كان لتدريبهم وتفانيهم أثرٌ أساسي في تنفيذ المسابقة على مستوى الجمهورية وتعزيز تعلم اللغة الإنجليزية داخل مؤسسات الأزهر.

وتأتي هذه المسابقة في إطار شراكة أوسع بين سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة والأزهر الشريف تهدف إلى دعم تعليم اللغة الإنجليزية في مصر، وتشمل برامج تدريب المعلمين، وإنشاء مراكز موارد اللغة الإنجليزية، وتطوير المناهج بما يتماشى مع المعايير الدولية.