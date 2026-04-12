ماكرون يزور أثينا 24 أبريل لتجديد اتفاقية استراتيجية مشتركة مع اليونان

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاصمة اليونانية أثينا 24 أبريل الجاري.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن الزيارة ستستغرق يومين ومن المتوقع أن تتم الزيارة بهدف تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية اليونانية-الفرنسية في مجالي الدفاع والأمن والتي تنتهي صلاحيتها هذا العام.

وتعد اليونان أكبر مشتر للأنظمة العسكرية والأسلحة الفرنسية، بما في ذلك الفرقاطات والطائرات المقاتلة.