فتح جزئي لمعبر رفح يعيد الأمل لمرضى غزة.. وإجلاء عاجل للعشرات بعد أيام من الإغلاق

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتح معبر رفح بشكل جزئي على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك بعد إغلاق استمر ستة أيام متواصلة، ما سمح باستئناف عمليات سفر المرضى والجرحى من قطاع غزة.

وشهد معبر رفح تحرك عشرات المرضى ومرافقيهم باتجاه المعبر، وسط توقعات بعودة عدد من العالقين في مصر إلى قطاع غزة خلال الساعات المسائية.

وفي السياق ذاته، شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تنفيذ عملية إجلاء طبي لعدد من المصابين والمرضى من قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المختصة، ضمن جهود إنسانية متواصلة لتخفيف الضغط الصحي داخل القطاع.

وأفادت الجمعية أن عملية الإجلاء شملت 27 مريضًا و42 مرافقًا، بإجمالي 69 شخصًا، حيث جرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف التابعة لها من مستشفى التأهيل الطبي في خانيونس إلى معبر رفح، تمهيدًا لسفرهم إلى الخارج لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات بعد إعادة فتح المعبر اليوم، حيث انطلقت بالفعل عمليات إجلاء المرضى والجرحى عقب تعليق استمر عدة أيام، وسط متابعة من منظمة الصحة العالمية، في وقت يترقب فيه آلاف المرضى فرصًا مماثلة للعلاج خارج قطاع غزة قطاع غزة.