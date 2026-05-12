شيماء البهي تكشف سر القبول في الوظائف: المظهر والرسائل أهم من الشهادات

قالت الدكتورة شيماء البهي، أستاذ مساعد الأدوية وسموم علم الأعصاب السلوكي بكلية الصيدلة، إن كثيرًا من الأشخاص يركزون فقط على المؤهلات والشهادات والخبرات، ويتجاهلون عناصر أخرى مهمة مثل المظهر وطريقة الحديث، وهو ما قد يؤدي إلى صدمتهم عند عدم قبولهم في الوظائف.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الاعتقاد السائد بأن اللباس المهني يجب أن يكون رسميًا دائمًا هو اعتقاد غير دقيق، موضحة أن الأهم هو فهم القيم التي تسعى جهة العمل إلى إيصالها، وعلى أساسها يتم اختيار المظهر المناسب.

وأوضحت أن طبيعة الوظيفة هي التي تحدد نوع اللباس، فالعاملون في البنوك مثلًا يحتاجون إلى ملابس رسمية، بينما قد يعتمد المذيعون أسلوب "سمارت كاجوال"، في حين يختلف مظهر الفنانين ومصممي الأزياء ليعكس الإبداع من خلال الألوان والتصميمات.