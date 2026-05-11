قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تهدد الولايات المتحدة ضمنيا: سنرد على أي عدوان وسيفاجأون
برلماني: مشاركة السيسي بقمة أفريقيا فرنسا تعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية بالقارة
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف في الضفة الغربية
رسالة من السفير التركي بالقاهرة إلى بيراميدز بعد تتويجه بكأس مصر
كامل الوزير: الرئيس السيسي حول مصر إلى مركز للتجارة العالمية والنقل واللوجستيات
شاهد الظهور الأخير للفنان عبد الرحمن أبو زهرة قبل رحيله
ذروة الموجة الحارة وحالة الطقس .. احمِ نفسك من حر الصيف
بالأسماء .. محافظ الجيزة يعتمد حركة تغييرات كبيرة لقيادات المراكز والأحياء
بتكلّمي مين على التليفون .. القصة الكاملة لقتل جزار زوجته في شبرا الخيمة
فتحي سند ناعيًا عبد الرحمن أبو زهرة : وداعًا المعلم سردينة
بنك مصر يطرح 7 شهادات ادخار في 2026 بفائدة تصل لـ 20,5%
أستاذ أمراض صدر : فيروس هانتا ليس جائحة .. ولن يشابه كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

براتب 25 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يشهد سوق العمل اهتماما متزايدا من المواطنين بالبحث عن فرص عمل مناسبة، بالتزامن مع إعلان موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الوظائف الشاغرة في مجالات المبيعات وتصميم الجرافيك والموارد البشرية، برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه، إلى جانب حوافز وتأمينات ومزايا إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل متنوعة بمختلف المحافظات.

وظائف

وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

أعلنت شركة لايف للاستيراد والتصدير وتجارة وتوزيع المواد الغذائية بمحافظة بني سويف عن حاجتها لتعيين مندوب مبيعات، بشرط توافر خبرة متوسطة لدى المتقدم، مع إجادة أساسيات الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

مزايا وظيفة مندوب المبيعات

حددت الشركة السن المطلوب من 21 إلى 45 عاما، فيما يتراوح الراتب الأساسي بين 7000 و10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حوافز تتراوح بين 2000 و4000 جنيه.

كما تشمل المزايا احتساب ساعات العمل الإضافية، وتأمينات اجتماعية وصحية، إلى جانب بدل مواصلات وبدل تغذية.

وظائف

وظيفة مصمم جرافيك بالقاهرة

كما أعلنت مؤسسة بنك الكساء المصري بمنطقة المقطم في القاهرة عن توافر فرصة عمل لمصمم جرافيك، بشرط امتلاك خبرة تتراوح بين عامين و4 أعوام، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وأوضحت المؤسسة أن السن المطلوب يتراوح بين 23 و30 عاما، مشيرة إلى أن الوظيفة متاحة أيضا لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية البسيطة.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة بين 10 آلاف و12 ألف جنيه، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية.

وظيفة مدير موارد بشرية

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة «ناو دليفري» بمنطقة النزهة في الجيزة عن حاجتها لتعيين مدير موارد بشرية للذكور، بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وحددت الشركة السن المطلوب حتى 30 عاما، فيما يتراوح الراتب بين 15 ألفا و25 ألف جنيه شهريا.

وظائف

مزايا الوظيفة

تشمل المزايا احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى بدل مواصلات وتوفير سكن للمغتربين.

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود الحكومة لتعزيز فرص التوظيف وتوفير وظائف مناسبة للشباب بمختلف التخصصات، بما يسهم في دعم سوق العمل وتحسين مستويات المعيشة.

فرص عمل وظائف خاليه شغل وزارة التضامن وظائف وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

بعد وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. أشهر أعمال المعلم سردينة وصوت سكار الخالد

الراحل عبد الرحمن ابو زهرة

الإعلامية بوسي تنعى عبد الرحمن أبو زهرة: خالص التعازي للأسرة

أحمد العوضي

أحمد العوضي : ‏وداعاً الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة

بالصور

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

23 عملية في يوم واحد بمستشفى بلبيس المركزي | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بقرار من المحافظ | صرف إعانات شهرية وعلاج على نفقة الدولة بالشرقية .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طبيب يكشف .. هل تجعيدة الأذن علامة خفية على أمراض القلب؟

تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن
تجاعيد الاذن

فيديو

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

المزيد