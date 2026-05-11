براتب 25 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة

يشهد سوق العمل اهتماما متزايدا من المواطنين بالبحث عن فرص عمل مناسبة، بالتزامن مع إعلان موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الوظائف الشاغرة في مجالات المبيعات وتصميم الجرافيك والموارد البشرية، برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه، إلى جانب حوافز وتأمينات ومزايا إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل متنوعة بمختلف المحافظات.

وظائف شاغرة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه

أعلنت شركة لايف للاستيراد والتصدير وتجارة وتوزيع المواد الغذائية بمحافظة بني سويف عن حاجتها لتعيين مندوب مبيعات، بشرط توافر خبرة متوسطة لدى المتقدم، مع إجادة أساسيات الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

مزايا وظيفة مندوب المبيعات

حددت الشركة السن المطلوب من 21 إلى 45 عاما، فيما يتراوح الراتب الأساسي بين 7000 و10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى حوافز تتراوح بين 2000 و4000 جنيه.

كما تشمل المزايا احتساب ساعات العمل الإضافية، وتأمينات اجتماعية وصحية، إلى جانب بدل مواصلات وبدل تغذية.

وظيفة مصمم جرافيك بالقاهرة

كما أعلنت مؤسسة بنك الكساء المصري بمنطقة المقطم في القاهرة عن توافر فرصة عمل لمصمم جرافيك، بشرط امتلاك خبرة تتراوح بين عامين و4 أعوام، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وأوضحت المؤسسة أن السن المطلوب يتراوح بين 23 و30 عاما، مشيرة إلى أن الوظيفة متاحة أيضا لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية البسيطة.

ويتراوح الراتب الأساسي للوظيفة بين 10 آلاف و12 ألف جنيه، مع توفير تأمينات اجتماعية وصحية.

وظيفة مدير موارد بشرية

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة «ناو دليفري» بمنطقة النزهة في الجيزة عن حاجتها لتعيين مدير موارد بشرية للذكور، بشرط امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل عال.

وحددت الشركة السن المطلوب حتى 30 عاما، فيما يتراوح الراتب بين 15 ألفا و25 ألف جنيه شهريا.

مزايا الوظيفة

تشمل المزايا احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى بدل مواصلات وتوفير سكن للمغتربين.

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود الحكومة لتعزيز فرص التوظيف وتوفير وظائف مناسبة للشباب بمختلف التخصصات، بما يسهم في دعم سوق العمل وتحسين مستويات المعيشة.