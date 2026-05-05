الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل .. الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تعقد مؤتمرها العلمي الأول

أحمد سالم

افتتح عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، فعاليات:"المؤتمر العلمي الأول للدراسات البينية" الذي تقيمه الأكاديمية تحت عنوان" الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل رؤية استشرافية " بمشاركة نخبة من كبار الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، على رأسهم الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار مدير الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام رئيس المؤتمر ، الأستاذ الدكتور سامي الشريف أمين رابطة الجامعات الإسلامية رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق الأستاذة الدكتورة مني هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات الأستاذ الدكتور مجدي عبدالقادر رئيس لجنة الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات.


يناقش المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها الذكاء الاصطناعي ، ووظائف المستقبل المستحدثة في مختلف المجالات، والوظائف الجديدة التي أفرزتها هذه التقنيات، والدور الهام الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في التدريب والتأهيل لمهن المستقبل ، ويعد المؤتمر منصة علمية متميزة تجمع بين ثلاثة من أهم التخصصات الحيوية، وهي: الهندسة، وعلوم الإعلام، وإدارة الأعمال.


وفي كلمته بهذه المناسبة، رحب الجبالي بالمشاركين في هذا المحفل العلمي الهام، مهنئاً القائمين على المؤتمر على اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي ووظائف المستقبل موضوعاً للمؤتمر، الذي يأتي في توقيته تماماً حيث نحتفل بعيد العمال وأصبح حديث العالم  كله في ظل التحديات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة،بما في ذلك الأزمات العالمية المتكررة مشيرا إلي أنه في ظل هذه الأوضاع تواجه البلدان ضغوطا متزايدة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدام وضمان الأمان الوظيفي في ظل الثورة التكنولوجية الراهنة، خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.


وأضاف الجبالي أن مصر بوقوعها في قلب الأحداث ، إذا ما أرادت تحقيق الإنطلاقة الكبرى لإقتصادها وأن تجد مكانا لها علي الخريطة الدولية فإنه لاسبيل أمامها إلا ببناء وتطوير قاعدة إنتاجية قوية وقدرة تكنولوجية محلية تمكنها من التعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة وإستيعابها داخل الاقتصاد القومي.


وفي ختام كلمته أعرب الجبالي عن تطلعه إلي خروج المؤتمر والنقاشات الجارية خلاله عن الكيفية التي يمكن بها إحداث النقلة المطلوبة في المجتمع المصري ، وجعله أكثر كفاءة وقدرة علي التعامل مع الأساليب التكنولوجية الحديثة وإستيعابها داخل الاقتصاد القومي والإستعداد لمواجهة هذه التحديات .


ومن جانبه أشار الدكتور عادل عبدالغفار مدير الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام إلي أن القضية التي يطرحها المؤتمر هي مسار إهتمام دول العالم ، إلي جانب التأثير الكبير الذي يقوم به الذكاء الإصطناعي علي الوظائف في المستقبل وأهمية دور التعليم والمهارات المستقبلية التي يركز عليها برامج التعليم في هذا الشأن ، مشيراً إلى أنه من الأهمية بمكان أن يساهم المؤتمر في طرح رؤى استشرافية  فاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدم عبد الغفار الشكر إلى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي لدعمه المتواصل في خدمة الأكاديمية ، والعمل على رفعتها وتقدمها كواحدة من أهم الأكاديميات العلمية في مصر .


ومن جهتها أكدت الأستاذة الدكتورة مني هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات علي أهمية القضايا التي يطرحها المؤتمر ، والتي تعكس طبيعة المرحلة من تغير ملامح سوق العمل وأنماط الإنتاج ، وأوضحت أن دور الجامعات لم يعد نقل المعرفة فقط ، بل يجب أن يتجاوز ذلك ليشمل بناء الإنسان القادر على الفهم واستيعاب كل ما هو جديد، مؤكدة على الدور الهام الذي يقوم به المجلس الأعلى  للجامعات في هذا الشأن.


وفي كلمته أكد الأستاذ الدكتور سامي الشريف أمين رابطة الجامعات الإسلامية ،رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق على أهمية موضوع المؤتمر الذي يشغل العالم كله ، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياة البشر، حيث إن الذكاء الاصطناعي أصبح حالياً يدخل في كل مناحي الحياة، مشدداً على ضرورة أن تضع الدراسات الإعلامية ضوابط لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.


وفي الختام .. تحدث الدكتور مجدي عبدالقادر رئيس لجنة الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات عن أن أهم ما يميز المؤتمر هو التعامل مع الوظائف والنظرة الاستشرافية المستقبلية للجامعات  مع الوضع في الإعتبار الأهمية القصوي لتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

