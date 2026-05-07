جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

أثارت وظيفة غريبة من نوعها موجة تفاعل واسعة على منصات التوظيف، بعدما تم الإعلان عن فرصة للعمل كـ"مرافق كلب" داخل منزل فاخر في مقاطعة سري البريطانية، مقابل راتب سنوي يبلغ 60 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب 75 ألف دولار أمريكي.

وجذب الإعلان اهتمام الكثير من محبي الحيوانات والأشخاص الباحثين عن فرص عمل غير تقليدية، خاصة أن الوظيفة تتطلب الإقامة الدائمة داخل العقار للاهتمام بالكلب وتوفير الرعاية اليومية له، إلى جانب تنظيم جدول حياته وروتينه بشكل متكامل، وفقاً لما أوضحته وكالة التوظيف المتخصصة في الوظائف الفاخرة.

