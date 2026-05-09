بشروط سهلة .. وظائف خالية بمصر للطيران وبنك مصر

محمد غالي

يشهد قطاع التوظيف في مصر اهتماما متزايدا بالفرص الجديدة التي أعلنت عنها كل من مصر للطيران وبنك مصر، وذلك ضمن خططهما لدعم الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات المؤهلة في المجالات الفنية والمصرفية.

وظائف مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الفنية بنظام التعاقد محدد المدة، في إطار خطتها لتطوير منظومة الصيانة الجوية وتعزيز قدراتها التشغيلية وفق أعلى المعايير الدولية.

التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المطروحة عددا من التخصصات الفنية، أبرزها:

فني عمرة وحدات
فني عمرة أجهزة
فني عمرة محركات
فني إصلاح هياكل الطائرات

وتأتي هذه التخصصات ضمن استراتيجية الشركة لمواكبة النمو المتسارع في قطاع النقل الجوي والارتقاء بمستوى خدمات الصيانة والإصلاح.

شروط التقديم

حددت الشركة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.
أن يكون المتقدم من الذكور فقط.
ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما عند بدء التقديم.
يفضل امتلاك خبرة لا تقل عن سنتين في المجال ذاته.
أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى أو المقيمين بها إقامة دائمة مثبتة ببطاقة الرقم القومي.
اجتياز الاختبارات الفنية والشخصية المقررة من الشركة.
الانتهاء من الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، بدرجة أخلاق لا تقل عن “جيد جدا”.

وأكدت الشركة أنه لا يسمح بالتقديم لأكثر من وظيفة، مع الاحتفاظ بطلبات المتقدمين لمدة ثلاث سنوات.

موعد وطريقة التقديم

أوضحت الشركة أن التقديم يتم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لـمصر للطيران، خلال الفترة من 15 مايو 2026 حتى 30 مايو 2026، داعية الراغبين في الانضمام إلى فريق العمل بسرعة التسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مصر للطيران الرامية إلى تعزيز كفاءتها الفنية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال صيانة وإصلاح الطائرات.

وظائف بنك مصر 2026

في السياق ذاته، أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على منصة لينكد ان، عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الجديدة بفروعه المختلفة، وذلك في مجالات العلاقات العامة وإدارة علاقات العملاء.

ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المستمرة لاستقطاب الكفاءات الشابة وتأهيلها للعمل داخل القطاع المصرفي في بيئة احترافية تتيح فرصا للنمو والتطور المهني.

أبرز المهام الوظيفية

تشمل الوظائف المطروحة عددا من المسؤوليات الرئيسية، من بينها:

1. بناء وإدارة علاقات قوية مع عملاء الشركات الحاليين والمستهدفين.
2. تحقيق الأهداف البيعية الخاصة بمنتجات البنك.
3. تقديم خدمات مبيعات ودعم عالية الجودة بما يلبي احتياجات العملاء.
4. تنفيذ زيارات دورية للعملاء والحفاظ على التواصل المستمر معهم.
5. تنمية حجم المبيعات للمحافظ الحالية والجديدة.
6. ضمان رضا العملاء وتقديم الحلول المناسبة للمشكلات.
7. التنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان جودة الخدمات المصرفية.
8. متابعة العمليات اليومية داخل الفروع وتنفيذ معاملات الشركات وفق أعلى المعايير.

شروط التقديم

حدد البنك مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها:

الحصول على مؤهل جامعي مناسب، مثل التجارة أو إدارة الأعمال أو المالية.
خبرة تتراوح بين عامين و7 أعوام في المجال المصرفي أو إدارة علاقات العملاء.
امتلاك خبرة قوية في المبيعات والمعرفة بالمنتجات والخدمات المصرفية.
التمتع بمهارات عالية في البيع والتفاوض وإدارة العلاقات.
القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.
مهارات متميزة في التواصل والعرض.
إجادة استخدام الحاسب الآلي والأنظمة المصرفية.
ألا يكون المتقدم قد اجتاز اختبارات سابقة بالبنك.
عدم وجود أقارب حتى الدرجة الثالثة يعملون داخل البنك.

طريقة التقديم

يمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الصفحة الرسمية لـ بنك مصر عبر منصة لينكد إن، ورفع السيرة الذاتية لاستكمال إجراءات التقديم.

