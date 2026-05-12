الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

احمي نفسك من حر الصيف الشديد بهذه الطريقة

محمد غالي

مع استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وتقلبات الطقس خلال هذه الفترة، تتزايد الضغوط التي يتعرض لها الجسم نتيجة البقاء لفترات طويلة في الأجواء الحارة، ما يرفع من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس أو عدم تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بشكل كاف.

وتؤثر موجات الحر بشكل مباشر على قدرة الجسم على تنظيم حرارته الطبيعية، وهو ما يجعل الالتزام بالإجراءات الوقائية أمرا ضروريا، لا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تحذيرات وزارة الصحة من الطقس شديد الحرارة

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس إذا لم يتم اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة.

وشددت الوزارة على أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم، حتى في حال عدم الشعور بالعطش، للمساعدة في الوقاية من الجفاف والحفاظ على توازن الجسم.

كما أوصت بارتداء الملابس القطنية الفاتحة والفضفاضة، واستخدام غطاء للرأس عند الخروج، مع تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا.

حماية الأطفال وكبار السن خلال موجات الحر

وأكدت وزارة الصحة ضرورة البقاء في أماكن جيدة التهوية، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة، نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة داخل المركبات، والذي قد يشكل خطرا كبيرا على الحياة.

وأوضحت أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري تشمل:

الأطفال والرضع.
كبار السن.
مرضى القلب والضغط.
العاملين في الأماكن المكشوفة.
الرياضيين أثناء ممارسة الأنشطة البدنية في الطقس الحار.

أعراض الإجهاد الحراري وضربات الشمس

حددت وزارة الصحة عددا من الأعراض التي تستدعي الانتباه والتعامل الفوري، أبرزها:

التعرق الشديد أو توقف التعرق.
الصداع والدوخة.
الغثيان والقيء.
الإرهاق وضعف الجسم.
تسارع ضربات القلب.
ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.
تشوش الوعي في الحالات المتقدمة.

وأكدت الوزارة ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية فور ظهور هذه الأعراض لتجنب المضاعفات الخطيرة.

نصائح مهمة للوقاية من الإجهاد الحراري

قدمت وزارة الصحة والهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات المهمة لتجنب مخاطر الحرارة المرتفعة، وتشمل:

الإكثار من شرب المياه والسوائل بانتظام.
تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة.
ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.
البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة.
تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
تجنب المجهود البدني العنيف وقت الظهيرة.
استخدام غطاء للرأس أو شمسية أثناء الخروج.
الاستحمام بماء فاتر لتخفيف حرارة الجسم.

التعامل مع ضربة شمس

في حال الاشتباه بالإصابة بضربة شمس، ينصح بسرعة اتخاذ الإجراءات التالية:

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل.
تبريد الجسم باستخدام الماء أو الكمادات الباردة.
تشغيل المراوح أو توفير تهوية جيدة.
إعطاء المصاب سوائل إذا كان في حالة وعي.
التوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو منشأة طبية.

ويؤكد الأطباء أن سرعة التدخل في مثل هذه الحالات تلعب دورا حاسما في تقليل المضاعفات وإنقاذ حياة المصاب.

كما شددت الجهات المختصة على أهمية متابعة الأطفال وكبار السن والمرضى المزمنين خلال موجات الحر، والتأكد من بقائهم في أماكن جيدة التهوية، مع تقديم السوائل لهم بشكل منتظم للحفاظ على سلامتهم الصحية.

