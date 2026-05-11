طقس الثلاثاء .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب درجات الحرارة

طقس الثلاثاء .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة غداً الثلاثاء 12 مايو 2026، والذي سيشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ لتسجل درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري للعظمى 39 والصغرى 19، والسواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 17.

طقس الثلاثاء شديد الحرارة نهاراً

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الثلاثاء سيكون فيه الطقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلاً.





وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن طقس الثلاثاء سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

ونوهت بوجود نشاط رياح تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/س على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحياناً.

وألمحت إلى وجود فرص ضعيفة لتكوُّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ووفقا لآخر بيانات كشفت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الإثنين؛ يستمر الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أجواءً حارةً إلى شديدة الحرارة تسود نهاراً، مؤكدة أن ذروة هذه الموجة ستكون غداً الثلاثاء.