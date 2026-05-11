الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد و39 درجة الحرارة في القاهرة غدًا

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة غدًا الثلاثاء نحو 39 درجة مئوية في الظل.

وقالت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه سيكون هناك انخفاض طفيف في الحرارة يوم الأربعاء إلى 33–34 درجة، يعقبه ارتفاع مجدد يوم الخميس، مع توقعات بتقلبات خلال الأسبوع المقبل، داعية المواطنين لارتداء الملابس الصيفية خلال هذه الفترة.

استقرار نسبي مؤقت في الطقس

وتابعت أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي يؤدي إلى استقرار نسبي مؤقت في الطقس، على أن تمثل غدًا ذروة الموجة الحارة.