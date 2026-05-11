الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة .. والعظمى بالقاهرة تسجل 34 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار موجة الارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال الطقس اليوم، الاثنين 11 مايو، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهاراً على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

خريطة درجات الحرارة

وفقاً للبيان الرسمي، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34°C | الصغرى 21°C.

السواحل الشمالية: العظمى 30°C | الصغرى 20°C.

شمال الصعيد: العظمى 36°C | الصغرى 20°C.

جنوب الصعيد: العظمى 40°C | الصغرى 24°C.

عواصف ترابية ورياح

حول الظواهر الجوية المصاحبة، يشهد الطقس اليوم نشاط رياح وأتربة، حيث حذرت الهيئة من نشاط للرياح تتراوح سرعته بين (30 إلى 35) كم/ساعة على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من (السلوم، مطروح، سيوة، ومحافظة الوادي الجديد)، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

أما عن نشاط الشبورة المائية، شهد الطقس صباح اليوم، تكونت شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال البلاد.

أمطار خفيفة وسحب منخفضة

وعن فرص سقوط الأمطار خفيفة، أشارت التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية.