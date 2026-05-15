500 فرصة عمل بشركة ضفائر سيارات بمدينة بدر

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع شركة عالمية الرائدة في صناعة ضفائر السيارات، عن تنظيم ملتقى توظيف مفتوح لتوفير 500 فرصة عمل للشباب والفتيات للعمل بمصانع الشركة بمدينة بدر، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، بمقر جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي في إطار خطة الدولة لخفض معدلات البطالة، وربط التدريب بالتشغيل، ودعم الشباب الباحثين عن فرص عمل مستقرة وآمنة، موضحة أن التقديم متاح للشباب من الجنسين، وأنه لا يشترط وجود خبرة سابقة، حيث توفر الشركة تدريباً فنياً وتأهيلياً متقدماً ومدفوع الأجر بالكامل، تحت شعار: "مش محتاج خبرة.. إحنا هندربك ونبني مستقبلك سوا".

وأوضحت الوزارة أن الملتقى يبدأ في استقبال المتقدمين مباشرة بمقر اللقاء لإجراء المقابلات الشخصية واتخاذ إجراءات التعيين، مشيرة إلى أن الشركة توفر حزمة متميزة من المزايا للعاملين، تشمل راتباً شهرياً صافياً يبدأ من 8200 إلى 8600 جنيه، بالإضافة إلى حوافز إنتاج شهرية، وأرباح سنوية، ومنح خلال الأعياد والمناسبات، إلى جانب التأمين الصحي والاجتماعي، وتوفير وجبة يومية، وأتوبيسات مكيفة لنقل العاملين من وإلى أماكن العمل.

وأضافت الوزارة أن شروط التقديم تتضمن الحصول على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وألا يقل السن عن 18 عاماً ولا يزيد على 35 عاماً، مع تحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، سواء بالإعفاء أو أداء الخدمة أو التأجيل أو عدم الإصابة بالدور، مع إجادة القراءة والكتابة.

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في التقديم إلى التوجه مباشرة إلى مقر الملتقى مصطحبين صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة شهادة الميلاد، وصورة شهادة التجنيد للذكور، مؤكدة استمرار جهودها في التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب في مختلف المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وتمكين الشباب اقتصادياً واجتماعياً.