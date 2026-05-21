قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريح جثمان ياسمين ضحية خناقة جرمية مركز شباب الجزيرة
بعد شائعة تحوله جنسيا.. لؤي راغب علامة: الناس أصبحت تصدق أي شيء
مصادر عراقية تكشف تفاصيل القاعدة الإسرائيلية السرية في صحراء النخيب
مخالف وصادر له إزالة.. أول تعليق من محافظة الجيزة على هدم قصر بمنيل شيحة
كابو برازيلي ورقصة أنجولية وطيارة خصوصي.. 10 مشاهد مثيرة من تتويج الزمالك بالدوري
أسعار النفط ترتفع مجددا بعد تصريحات إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية قصوى لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية
بعد حجب صفحات كروان مشاكل.. هؤلاء ينتظرون نفس المصير لنشر محتوى خادش للحياء
القبض على عاطلين سرقا حقيبة من سيارة تعطلت على طريق القليوبية
وصول طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها إلى غزة
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
بيهرب كتير.. كواليس اصطحاب سيدة نجلها للمدرسة مكبلا بجنزير وقفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد يختتم مباحثاته مع باكستان بشأن الموازنة والإصلاحات الاقتصادية المقبلة

صندوق النقد يختتم مباحثاته مع باكستان بشأن الموازنة والإصلاحات الاقتصادية المقبلة
صندوق النقد يختتم مباحثاته مع باكستان بشأن الموازنة والإصلاحات الاقتصادية المقبلة
أ ش أ

أعلن صندوق النقد الدولي اختتام بعثته محادثاتها مع السلطات الباكستانية، والتي تناولت تطورات الاقتصاد وخطط الموازنة للسنة المالية المقبلة، إضافة إلى متابعة التقدم في الإصلاحات ضمن البرامج المدعومة من الصندوق في البلاد، وفق بيان رسمي للصندوق.

وأكد صندوق النقد أن السلطات الباكستانية تعهدت بتحقيق فائض أولي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2027.

وخلال زيارة وفد الصندوق إلى العاصمة إسلام آباد، برئاسة المستشارة إيفا بيتروفا، ركزت المناقشات على مسار الأداء الاقتصادي، وتقدم الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تقييم تداعيات الاضطرابات المرتبطة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الباكستاني.

وكان صندوق النقد الدولي وافق في وقت سابق من مايو الجاري على صرف تمويل جديد لباكستان بنحو 1.32 مليار دولار، ضمن برنامج دعم أوسع تبلغ قيمته 7 مليارات دولار.

كما جدد الصندوق الإشارة إلى التزام البنك المركزي الباكستاني بمواصلة تبني سياسة نقدية “مشددة بشكل مناسب” بهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات الاستقرار السعري، مع متابعة أي آثار غير مباشرة ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار البيان إلى أن المناقشات المتعلقة بموازنة العام المالي 2027 ستتواصل خلال الأيام المقبلة، فيما من المقرر أن تعود بعثة الصندوق في النصف الثاني من عام 2026 لإجراء مشاورات ومراجعات دورية ضمن برنامج التعاون القائم.

ويأتي استمرار التعاون بين صندوق النقد الدولي وباكستان في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودعم مسار الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي واحتواء الضغوط التضخمية، وترسيخ أسس نمو أكثر استدامة خلال المرحلة المقبلة.

صندوق النقد الدولي السلطات الباكستانية تطورات الاقتصاد خطط الموازنة الصندوق في البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ياسمين الخطيب

القلعة البيضاءُ تنشدُ لحنها.. ياسمين الخطيب تحتفل بتتويج الزمالك

ترشيحاتنا

سعر الطماطم

الكيلو وصل كام؟.. سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو وموعد انخفاضه

منحة التموين

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

من قبلي لـ بحري

من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 20 مايو 2026

بالصور

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد